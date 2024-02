Wokalistka pseudonimu Luna używać zaczęła dopiero w 2020 roku. Wcześniej tworzyła pod własnym imieniem i nazwiskiem we współpracy z wytwórnią Kayax. Wraz z nią wydała między innymi piosenki „Na wzgórzach niepokoju” czy „Zastyga”. Później Universal Music Polska wydał jej singiel „Caught In The Night”. Debiutancki album „Nocne zmory” Luny miał premierę w kwietniu.

Luna zaśpiewa na Eurowizji. Artystka pokonała Justynę Steczkowską jednym punktem

Luna z utworem „The Tower” już w maju będzie reprezentować Polskę w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w szwedzkim Malmo. Utwór powstał w Wielkiej Brytanii we współpracy z Fyfe oraz Maxem Cooke specjalnie na Eurowizję.

Każdy z członków komisji wskazał dziesięciu swoich faworytów, którym przyznał punkty od 1 do 10. Utwór ,,The Tower" Luny zdobył najwięcej punktów – 34. Na drugim miejscu z liczbą 33 punktów uplasowała się zaś Justyna Steczkowska z utworem „WITCH-ER Tarohoro”. Trzecie miejsce ex aequo – otrzymując po 23 punkty – zajęły natomiast piosenki: „Jesień – Tańcuj” w wykonaniu Kayah i zespołu Dagadana oraz „Midnight dreamer” w wykonaniu Marcina Maciejczaka.

Szwecja gospodarzem Konkursu Piosenki Eurowizji 2024

Za sprawą zwycięstwa Loreen w ubiegłorocznym konkursie, gospodarzem tegorocznego wydarzenia została Szwecja.

Finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę 11 maja w Malmö Arena. Półfinały zorganizowane zostaną zaś we wtorek 7 maja i w czwartek 9 maja.