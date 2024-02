Plany Zamku Królewskiego to Rafael, Matejko i Hasior

W 2023 roku Zamek odnotował frekwencyjny rekord, bo odwiedziło go ponad 2 mln osób, Prof. Wojciech Fałkowski zapowiada, że tegoroczne projekty z dziełami mistrzów i wyjątkowymi nabytkami podniosą jeszcze zainteresowanie odwiedzających.

Siedem obrazów Rafaela na Zamku Królewskim w Warszawie

Najważniejszym wydarzeniem 2024 roku będzie wystawa „Rafael — piękno renesansu (15 październik — 12 stycznia). Zaprezentowane zostaną zarówno dzieła mistrza (obrazy, rysunki i grafiki), jak i innych twórców. Jej polski kurator dr Adam Badach mówi „Rzeczpospolitej”, że zobaczymy aż siedem obrazów samego Rafaela, reprezentatywnych dla różnych okresów życia artysty. Zilustrują jego drogą twórczą poprzez prace w różnych ośrodkach na terenie Włoch, od rodzinnego Urbino, przez Rzym do Florencji.

Będzie więc można obejrzeć m.in. „Portret kardynała Bibbieny” z Galerii Uffizi we Florencji; piękna kompozycja „Madonna dell’Divino Amore” (Madonna Boskiej Miłości) z Museo di Capodimonte w Neapolu i niezwykły obiekt – fragment pierwszej wersji fresku Rafaela do kościoła Sant’Agostino w Rzymie, przedstawiający „Putta z girlandą” – dziś w zbiorach Accademii Nazionale di San Luca w Rzymie. Do tego dojdzie ponad 10 rysunków Rafaela oraz prace artystów z nim związanych, m.in. jego mistrza Pietra Perugina, Pinttoricchia, Giulia Romana.

Będzie eksponowany także rysunek „Postać żołnierza w zbroi all’antica”, zakupiony przez Zamek Królewski w 2023 roku na rynku antykwarycznym w Wielkiej Brytanii. To obecnie jedyna w polskich zbiorach praca Rafaela. Pokaz będzie ukoronowaniem obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego.