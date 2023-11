18. Festiwal Niewinni Czarodzieje odbędzie się pod hasłem "Kingsajz dla każdego"

- Tym razem nawiązujemy do kultowego filmu Juliusza Machulskiego „Kingsajz” z roku 1988, który pokazywał końcowy moment PRL-u. Była to metafora bardzo wówczas czytelna, bo odwołująca do tęsknoty za obfitością i wolnością wyboru. – wyjaśnia Dariusz Gawin, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Festiwal łączy przeszłość i teraźniejszość, bo „Kingsajz” to bardzo pojemna metafora ludzkich marzeń. Niczym krasnoludki z tej dystopijnej komedii w reżyserii Juliusza Machulskiego chcemy się wyrwać do stolicy i znaleźć tutaj to, czego brakuje w naszych Szuflandiach.

W 1988 roku, kiedy film miał premierę, na pragnienia jego bohaterów wpływała przede wszystkim potrzeba ucieczki od totalitarnej władzy. Mieszkańcy Szuflandii chcieli wolności. Chcieli przestać czuć się mali i żyć w „Kingsajzie” . Dziś można powiedzieć, że te marzenia się spełniły , ale pragnienia, aspiracje i wyobrażenia o lepszym życiu w wymiarze ekonomicznym, społecznym czy kulturalnym, nie przestają być żywe, nawet jeśli zmieniły się polityczne okoliczności. A stolica nadal kojarzy się z dynamiką, rozwojem, szansą realizacji w wielu planach. Tegoroczny, XVIII Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje, opowiada o tym, jaki splot wydarzeń doprowadził do tego, że właśnie w Warszawie pojawiały się i będą pojawiać zjawiska, ożywiające imaginarium Kingsajzu.

18. Festiwal Niewinni Czarodzieje. Jeszcze będzie przepięknie

Na program festiwalu, , odbywającego się od 16 listopada do 2 grudnia, złożą się wydarzenia muzyczne, spektakle, spotkania i dyskusje. Będzie to okazja do zabawy i refleksji oraz odwiedzenia kultowych miejsc stolicy.