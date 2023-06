Atrakcje weekendu w Łazienkach i na Zamku Królewskim

Plenerowy pokaz posągu wykonanego w brązie przez Alexisa Rudiera w 1928 roku według pierwowzoru Auguste Rodina z 1883 odbywa się w Łazienkach wśród zieleni miedzy Wodozbiorem i Starą Oranżerią. Rzeźba pochodzi z Muzeum Augusta Rodina w Paryżu. (W Łazienkach oficjalne odsłonięcie o godz. 13).

Pełny tytuł prezentowanego dzieła najwybitniejszy rzeźbiarza francuskiego z przełomu XIX i XX brzmi „Kariatyda uginająca się pod ciężarem kamienia”. Jest to jedna z wersji motywu, nad którym artysta pracował od 1881 roku, kiedy rozpoczął realizację swego wielkiego dzieła „Brama piekieł” ,która miała stanąć przy wejściu do Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu. Inspiracje czerpał z różnych źródeł: z opisu piekła w „Boskiej komedii” Dantego i dekoracji drzwi do Baptysterium św. Jana we Florencji ze scenami ze Starego Testamentu autorstwa Lorenza Ghibertiego.

Fotorzepa/Monika Kuc

Kompozycję „Bramy piekieł” tworzy ponad 200 figur - rzeźbiarskich i na płaskorzeźbach. Rodin nigdy nie ukończył dzieła swego życia. A kilka figur ostatecznie zdecydował się powiększyć i potraktować jako indywidualne prace, m.in. słynnego Myśliciela i „Pocałunek”.

Kariatydy w „Bramie piekieł” pełniły role podpór czy kolumn. W opracowaniu ich bryły i rzeźb pobrzmiewają echa sztuki Michała Anioła