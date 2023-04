Mikołaj Kopernik: Jubileuszowa wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie

Wśród nich jest pierwsze wydanie przełomowego dzieła Kopernika „De revolutionibus orbium ceolestium” (O obrotach sfer niebieskich), a także wiele dzieł sztuki.

- Otwieramy wystawę o wspaniałym naukowcu i intelektualiście, który miał kontakty z najlepszymi placówkami akademickimi na całym kontynencie – mówi prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. Wystawa przedstawia wielki przewrót naukowy i umysłowy, który dokonał się za sprawą Kopernika. A jednocześnie pokazujemy atmosferę intelektualną i kontekst, który uformował Kopernika i pozwolił mu dojść do przełomowego odkrycia wbrew przyjętemu myśleniu i ustaleniom naukowym obowiązującym aż do początku XVI wieku. Niezależnie od talentu, wymagało to odwagi, żeby zanegować wszystkie obowiązujące ustalenia. Do tego przewrotu nie doszłoby, gdyby nie atmosfera intelektualna krakowskiej uczelni i szerokie kontakty z najlepszymi placówkami akademickimi w Europie.

Na wystawie możemy zobaczyć m.in. aż trzy najwcześniejsze wydania dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, w którym Kopernik dowodził heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego (zamiast wcześniej obowiązującej geocentrycznej wizji świata). Najstarsze pochodzi ze zbiorów Francuskiej Biblioteki Narodowej.

Kopernik rękopis z opisem rewolucyjnej teorii stworzył w latach 1515-30, ale pierwsze wydanie dzieła drukiem ukazało się dopiero w 1543 roku w Norymberdze, wiec nie jest pewne, czy astronom zdążył je zobaczyć przed śmiercią.

Dwa następne eksponowane wyjątkowe egzemplarze „De revolutionibus…” pochodzą ze zbiorów polskich - II wydanie z roku 1566 i trzecie z 1617.