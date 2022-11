Festiwal Niewinni Czarodzieje zaprasza do podróży do Warszawy przełomu lat 70. i 80., kiedy z kryzysem walczono nie tylko za pomocą polityki, lecz także humoru i zaradności. - O niepokojach związanych z kryzysem, w wielu jego wymiarach, rozmawiać będziemy na poważnie, nie zapomnimy jednak, by pośmiać się z naszych kłopotów. – zachęcają organizatorzy.

Festiwal, organizowany przez Instytut Stefana Starzyńskiego, oddział Muzeum Powstania Warszawskiego, trwa od 16 listopada do 4 grudnia. Na program składają się wydarzenia kulturalne, dyskusje, spotkania i warsztaty.

W Fotoplastikonie Warszawskim oglądać można Polską Kronikę Filmową z lat 70. i 80. Przegląd rozpoczyna felieton satyryczny „Witajcie w stolicy z 1972 roku”. A przypomniane filmy pokazują m.in. zafascynowanie warszawiaków drzwiami automatycznymi na Dworcu Centralnym, zbiórkę pieniędzy na odbudowę Zamku Królewskiego, entuzjastyczne powitanie kadry narodowej powracającej z mistrzostw świata w piłce nożnej, wystawę sztuki pod mostem Poniatowskiego oraz pokaz kolekcji Mody Polskiej. Są też reportaże z budowy Dworca Centralnego, Trasy Łazienkowskiej i Trasy Toruńskiej.

Przeglądowi kronik towarzyszy w Fotoplastikonie wystawa „Stan wojenny. W obiektywie Chrisa Niedenthala”, przypominająca, że 13 grudnia 1981 ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego, aresztowano przywódców Solidarności, na ulice wyjechały czołgi i transporty opancerzone, a przy wjazdach do miast pojawiły się posterunki kontrolne. Zamilkły telefony, wprowadzono cenzurę korespondencji, zakazano zgromadzeń. Polacy w jednej chwili znaleźli się w nowej rzeczywistości, wyznaczonej przez nieustanne poczucie zagrożenia, niepewność o jutro i narastającą beznadziejność. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, puste półki i niekończące się kolejki przed sklepami, a do tego ciężka zima 1982 roku.

W Klubie Komediowym przy ul. Nowowiejska 1 24 listopada odbędzie się spektakl w reżyserii Michała Sufina „Tania rewia – kryzys to my umiemy!” A 3-4 grudnia można zobaczyć kabaret podziemny „Komedianci. Rzecz o bojkocie” w prywatnym mieszkaniu przy Pięknej , zainspirowany teatrem okresu stanu wojennego. Scenariusz Hubert Sulima, reżyseria Jędrzej Piaskowski. Wystąpią: Małgorzata Biela, Mateusz Bernacik, Dagna Dywicka i Daniel Namiotko.

Duży blok programowy stanowią dyskusje odnoszące się do współczesnych kryzysów. 21 listopada można dołączyć do debaty p.t. „Kryzys w architekturze? O misterach Warszawy wątpliwej urody” w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury (godz. 18) o budownictwie schyłkowego PRL-u. W spotkaniu wezmą udział Filip Springer – reportażysta, fotoreporter, autor m.in. książki „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, Jarosław Trybuś – historyk sztuki, krytyk architektury, autor „Przewodnika po warszawskich blokowiskach” oraz Anna Cymer – historyczka architektury, redaktorka działu „Architektura” na portalu Culture.pl. Będą zastanawiać się nad problemami: Czy w czasie kryzysu mogą powstawać wybitne dzieła architektoniczne? Czy załamanie gospodarcze drugiej połowy lat 70. miało wpływ na wygląd budynków, osiedli i całych dzielnic? Jak i z czego budowano w tamtym okresie? Jak radzono sobie z niedoborami materiałowymi i przestojami?

23 listopada w Kawiarni Czytelnik przy ul. Wiejskiej 12a odbędzie się dyskusja zatytułowana „Boomer Manifesto? Kryzys wieku średniego kiedyś a dziś” (o godz. 18.30), w której udział wezmą : Joanna Flis – psycholożka, Ten Typ Mes – raper i producent muzyczny oraz doktor Tomasz Sobierajski – socjolog i trener komunikacji interpersonalnej.

25 listopada uczestnicy dyskusji „Deficyt nadziei”( Złota Milonga, ul. Długa 44/50, godz. 19) rozmawiać będą o różnych aspektach braku poczucia bezpieczeństwa. I poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy ukojenia może dostarczyć nam kultura? Czy nadzieję niesie literatura? Co może być dla nas inspiracją do działania oraz motywacją do walki z nietolerancją, niezrozumieniem, wykluczeniem? Gdzie szukać wsparcia w kryzysach?

Temat kolejnej dyskusji „Jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury” – (30 listopada, Wola Park Współdzielnik, godz. 18.30) dotyczy spowolnienia tempa kryzysu klimatycznego, co wymaga rozwiązań systemowych w zakresie ogrzewnictwa, transportu oraz produkcji.

W lżejsze klimaty wprowadzi nas w piątek 18 listopada koncert Błażeja Króla, który zaprezentuje piosenki z płyty „Dziękuję” i Silent Disco z muzyką lat 70. i 80. w Centrum Praskim Koneser. A także 26 listopada tradycyjny festiwalowy dancing „Dla Alternatywy Damy” w Palladium – inspirowany odcinkiem „Dwudziesty stopień zasilania” serialu „Alternatywy 4” ,na którym przeboje z lat 70. i 80. zagra Orkiestra Klubu Lokatorów, a goście specjalni – Paulina i Natalia Przybysz – wystąpią w repertuarze z lat 80.

Pełny program XVII Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.