Uroczystość wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbywa się zawsze w grudniu. Co drugi rok – w Berlinie, w którym swoją siedzibę ma Europejska Akademia Filmowa. Co drugi rok – w innych miastach europejskich. Pandemia sprawiła, że ubiegłoroczna gala przeprowadzona była tylko online. W tym roku Akademia szykowała się do fety w Berlinie. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 jej szefowie postanowili, że stacjonarnie spotkają się jedynie prezenterzy i nominowani. Ostatnio jednak tę decyzję zmienili, jeszcze ją zaostrzając. W studiu, które znajduje się w Berlin Arena pojawią się tylko prowadząca uroczystość aktorka, moderatorka i pisarka Annabelle Mandeng oraz kilka osób, które będą nagrody anonsować i ogłaszać. Wszyscy pozostali, łącznie z nominowanymi, będą obecni tylko wirtualnie.

„Żałujemy tej decyzji – stwierdził dyrektor Akademii Matthijs Wouter Knol — W tej chwili jednak najważniejsze jest to, by nie trzeba było podróżować przez Europę zwiększając ryzyko zachorowania ryzyka dla wszystkich – nominowanych i zwycięzców, ale również naszego zespołu w Berlinie. Wierzę, że dostępna technologia i ogromny wysiłek wszystkich zaangażowanych osób, w połączeniu z naszym wspólnym doświadczeniem z wszelkiego rodzaju spotkań online, umożliwią nam fetowanie wyjątkowych filmów i osiągnięć nominowanych do tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych. Mamy nadzieję, że w trudnych czasach, takich jak te, ceremonia rozdania nagród zgromadzi europejską społeczność filmową i dotrze do jak największej liczby miłośników kina poprzez transmisję

Bezpośrednią relację z uroczystości wręczenia nagród będzie można obejrzeć na europeanfilmawards.eu, na wielu platformach partnerów, a także na kanałach Akademii w mediach społecznościowych - Facebooku, Twitterze, Instagramie. Początek transmisji 11 grudnia 2021, o godz. 19.00.