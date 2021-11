West i Drake to dwaj skłóceni liderzy hip hopu. Drake sprzedał 200 mln albumów i zgromadził 150 mln dolarów. Kanye ma majątek wartości 1,8 mld dolarów, sprzedał 120 mln płyt.

Z kręgu Kanye Westa wyszły informacje, że Drake nie opiekuje się matką swojego dziecka, co wywołało skandal. Drake pozbierał się po zaczepce i wydał płytę „Certified Lover Boy". Okładką, przedstawiającą emotikony kobiet w ciąży, i singlem „Way 2 Sexy" gra z wizerunkiem playboya.

Czytaj więcej Muzyka popularna Kanye West pozbył się imienia i nazwiska. Teraz nazywa się Ye Kanye West, amerykański raper, wokalista, producent muzyczny i projektant mody, oficjalnie zmienił imię i nazwisko na "Ye" - informuje Sky News.

Ostatecznie Drake i tym razem wygrywa na listach przebojów. Jego album po dwóch miesiącach od premiery znajduje się w pierwszej trójce światowych hitów i rozszedł się już w nakładzie ponad 2 mln egz. Kanye nie może o tym marzyć. Ma problemy ze zdrowiem psychicznym, rozstał się z celebrytką Kim Kardashian.

Nie wskórał nic u prezydenta Trumpa w sprawie uwolnienia rapera Larry'ego Hoovera. Właśnie to jest jego cel, dlatego nagrał pojednawczy film o treści: „Proszę Drake"a, by 7 grudnia dołączył do mnie na scenie, byśmy mogli podzielić się dwoma największymi albumami tego roku w Los Angeles" – powiedział Kanye.