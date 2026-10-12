W najbliższych dniach towarzyszyć nam będzie typowo jesienna aura
IMGW informuje, że obszar podwyższonego ciśnienia będzie rozciągać się od Skandynawii, przez Danię i Niemcy, po Hiszpanię i Portugalię. Pozostała część kontynentu pozostanie pod wpływem układów niskiego ciśnienia z ośrodkami w rejonie krajów bałtyckich, Morza Czarnego oraz Wysp Brytyjskich. Przeważający obszar Polski znajdzie się w zasięgu wypełniającego się niżu, który znad Bałtyku przemieści się nad Estonię, jedynie południe i południowy zachód będzie w zasięgu klina wyżu znad Niemiec. Z zachodu i północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. IMGW prognozuje wzrost ciśnienia.
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Poniedziałek niemal w całym kraju będzie pochmurny. Rozpogodzenia wystąpią jedynie rano na południowym wschodzie oraz pod wieczór na zachodzie i południowym zachodzie. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. wystąpić mogą opady śniegu. Miejscami na północy suma opadów wyniesie około 10 mm.
Poniedziałek w całym kraju będzie nie tylko pochmurny, lecz także chłodny. Maksymalnie na termometrach od 10 st. C do 13 st. C. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich, od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.
Noc z poniedziałku na wtorek prawie w całej Polsce będzie pochmurna. Tylko na zachodzie kraju możliwe będą rozpogodzenia. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w Karpatach powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego suma opadów wyniesie około 10 mm.
Noc będzie chłodna. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 2 st. C do 6 st. C. Cieplej będzie jedynie w rejonie wybrzeża, około 9 st. C, a z kolei chłodniej – w kotlinach i dolinach górskich oraz lokalnie na zachodzie, tam około 1 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
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We wtorek nadal towarzyszyć nam będzie chłodna i pochmurna aura. Tylko na zachodzie kraju będzie szansa na małe i umiarkowane zachmurzenie. Tam też nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pojawi się większe zachmurzenie, a miejscami również przelotne opady deszczu. W Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. wystąpić mogą opady śniegu.
Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą maksymalnie od 10 st. C do 14 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam od 6 st. C do 9 st. C. Pojawi się słaby, umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni, od zachodu kraju skręcający na południowy.
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Od środy do Polski od zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze. W zachodniej części kraju temperatury maksymalne wzrosną do 15–17 st. C. Na wschodzie nadal będzie nieco chłodniej (maksymalnie od 9 do 14 st. C). W środę w całym kraju spodziewać należy się dosyć dużego zachmurzenia i opadów deszczu.
Czwartek i piątek ponownie cieplejsze będą na zachodzie, gdzie termometry maksymalnie pokażą od 14 do 18 st. C. We wschodniej części kraju nadal będzie od 6 do 14 st. C. W czwartek i piątek spodziewać należy się więcej przejaśnień. Nie powinno też padać.
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