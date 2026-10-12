Do interwencji policji w Bydgoszczy doszło ok. godziny 21.00 w niedzielę, na osiedlu Błonie.

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Bydgoszcz: Policja nie mogła poradzić sobie z agresywnym 44-latkiem

Jak wynika z informacji przekazywanych przez mł. insp. Chlebicz, w kamienicy na tym osiedlu mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wezwali wsparcie, ale nadal nie byli w stanie uporać się z agresywnym 44-latkiem.

W pewnym momencie działania przeniosły się na zewnątrz budynku, a 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem. Wówczas jedna z policjantek oddała strzał i zraniła mężczyznę.

44-latkowi od razu udzielili pomocy medycznej ratownicy z karetki pogotowia, która znajdowała się na miejscu w czasie interwencji. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Ok. 22.00 pojawiła się informacja, że 44-latek zmarł w wyniku doznanych obrażeń. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura.

60-letni pacjent szpitala w Skarżysku-Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza

Z kolei w Skarżysku-Kamiennej 60-letni pacjent szpitala zaatakował nożem pielęgniarza. Zaatakowany został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Udzielono mu natychmiastowej pomocy – wynika z informacji przekazywanych przez komisarza Ireneusza Borowca, dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pacjent, który zaatakował pielęgniarza, trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej wyjaśniają okoliczności zdarzenia.