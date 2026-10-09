O śmierci Wojciecha Szymańskiego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych klub sportowy Świt Nowy Dwór Mazowiecki. „Z głębokim żalem żegnamy Wojciecha Szymańskiego – byłego Prezesa MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, właściciela firmy Lukullus, sponsora i człowieka, który zapisał się w historii naszego Klubu. […] Dziś pozostaje nam przede wszystkim pamięć o człowieku, który miał swój udział w najważniejszych kartach historii Świtu Nowy Dwór Mazowiecki” – czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Czytaj więcej

Ksiądz Stanisław Opocki (L) odprawiający mszę św. w Kaplicy Matki Bożej podczas 36 pielgrzymki Romów
Kościół
Nie żyje ksiądz Stanisław Opocki. Duszpasterz krajowy Romów zginął w wypadku

Wojciech Szymański nie żyje. Przez lata związany był z MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Wojciech Szymański miał 68 lat. Z klubem z Nowego Dworu Mazowieckiego związany był przez wiele lat. Początkowo jako sponsor, a od 1998 r. jako prezes. W czasie jego kadencji klub odniósł swoje największe sukcesy. W sezonie 2002/2003 Świt wywalczył historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

„Wojciech Szymański był wówczas jednym z ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do tego wyjątkowego momentu” – podkreślił klub w swoim wpisie.

Wojciech Szymański był także współwłaścicielem Widzewa Łódź, a ponadto wspierał drużyny kolarskie. Ostatecznie odszedł jednak ze środowiska sportowego.

Jak przypomina serwis WP Sportowe Fakty, jego nazwisko najpierw pojawiało się w kontekście tzw. afery barażowej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2003 r., a później także w czasie głośnych postępowań dotyczących nieprawidłowości w polskiej piłce. Przyznał się do przekupywania sędziów. W 2017 r. został za to skazany na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz karę grzywny.

Czytaj więcej

Anatolij Kaszpirowski
Społeczeństwo
Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Telewizyjny fenomen późnego ZSRR

Wojciech Szymański przez lata rozwijał firmę Lukullus. Trafił na listę najbogatszych Polaków

Wojciech Szymański był jednak nie tylko działaczem sportowym, lecz także przedsiębiorcą. Przez lata budował i rozwijał założoną przez ojca firmę z branży mięsno-wędliniarskiej, która od 1994 r. działała pod nazwą Lukullus.

W 2004 r. Wojciech Szymański, wraz z żoną Elżbietą, zgromadził majątek wartości 55 mln zł, dzięki czemu zajął 138. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”.