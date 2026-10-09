O śmierci Wojciecha Szymańskiego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych klub sportowy Świt Nowy Dwór Mazowiecki. „Z głębokim żalem żegnamy Wojciecha Szymańskiego – byłego Prezesa MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, właściciela firmy Lukullus, sponsora i człowieka, który zapisał się w historii naszego Klubu. […] Dziś pozostaje nam przede wszystkim pamięć o człowieku, który miał swój udział w najważniejszych kartach historii Świtu Nowy Dwór Mazowiecki” – czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Reklama Reklama

Wojciech Szymański nie żyje. Przez lata związany był z MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Wojciech Szymański miał 68 lat. Z klubem z Nowego Dworu Mazowieckiego związany był przez wiele lat. Początkowo jako sponsor, a od 1998 r. jako prezes. W czasie jego kadencji klub odniósł swoje największe sukcesy. W sezonie 2002/2003 Świt wywalczył historyczny awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

„Wojciech Szymański był wówczas jednym z ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do tego wyjątkowego momentu” – podkreślił klub w swoim wpisie.

Wojciech Szymański był także współwłaścicielem Widzewa Łódź, a ponadto wspierał drużyny kolarskie. Ostatecznie odszedł jednak ze środowiska sportowego.

Jak przypomina serwis WP Sportowe Fakty, jego nazwisko najpierw pojawiało się w kontekście tzw. afery barażowej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2003 r., a później także w czasie głośnych postępowań dotyczących nieprawidłowości w polskiej piłce. Przyznał się do przekupywania sędziów. W 2017 r. został za to skazany na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz karę grzywny.

Czytaj więcej Społeczeństwo Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Telewizyjny fenomen późnego ZSRR W sobotę zmarł Anatolij Kaszpirowski. Jego telewizyjne seanse oglądały miliony ludzi, także w Polsce. Przekonywał, że przez ekran może oddziaływać...

Wojciech Szymański przez lata rozwijał firmę Lukullus. Trafił na listę najbogatszych Polaków

Wojciech Szymański był jednak nie tylko działaczem sportowym, lecz także przedsiębiorcą. Przez lata budował i rozwijał założoną przez ojca firmę z branży mięsno-wędliniarskiej, która od 1994 r. działała pod nazwą Lukullus.

W 2004 r. Wojciech Szymański, wraz z żoną Elżbietą, zgromadził majątek wartości 55 mln zł, dzięki czemu zajął 138. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”.