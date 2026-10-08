Już 25 lat ORLEN udziela wsparcia strażaczkom i strażakom. Z tej okazji w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się gala z udziałem jednostek z całego kraju, które otrzymały granty z programu „ORLEN na straży”.

– Odwaga nie polega na braku strachu, lecz na działaniu mimo strachu – powiedział 5 października podczas wystąpienia inauguracyjnego prezes ORLENU Ireneusz Fąfara, przywołując słowa Nelsona Mandeli. Odniósł się w ten sposób do specyfiki pracy służb ratowniczych. Tego dnia teatr wypełnił się umundurowanymi przedstawicielami państwowych straży pożarnych i ochotniczych straży pożarnych. Nie zabrakło też m.in. przedstawicieli ratownictwa górskiego czy wodnego. Pojawiły się nawet psy ratownicze.

ORLEN z roku na rok zwiększa wydatki na wsparcie strażaków. Tylko w bieżącym roku firma przeznaczyła na ten cel 25 mln zł. I – jak tłumaczył prezes ORLENU – nie chodziło wcale o to, by kwota dobrze komponowała się z jubileuszem. – To zupełny przypadek. Program, który miał obejmować 20 mln zł, zwiększyliśmy do 25 mln zł, bo wpłynęło do nas 4,5 tys. świetnych wniosków. Niestety, mogliśmy wesprzeć tylko 441 jednostek straży pożarnej. W przyszłym roku postaramy się zwiększyć tę liczbę – zadeklarował prezes.

Podkreślał, że ORLEN dba o bezpieczeństwo w wielu wymiarach, dlatego temat zwiększania odporności kraju jest firmie tak bliski. – Pracujemy bardzo często w ekstremalnych warunkach, ale jedno jest pewne: jeśli pojawi się niebezpieczeństwo i będziemy musieli opuszczać nasze miejsca pracy, to w przeciwnym kierunku będziecie biegli wy, strażacy i strażaczki – mówił. Podkreślał, że bezpieczeństwo ma wymiar technologiczny, techniczny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo to ludzie. Dlatego trzeba wspierać tych, którzy za nie odpowiadają. Pomoc, którą oferuje strażakom ORLEN, to granty na sprzęt, ale też na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne. Bo strażacy bardzo często znajdują się w skrajnie trudnych sytuacjach, muszą podejmować ryzykowne decyzje, na co dzień mierzą się z ludzkim cierpieniem i niebezpieczeństwem.

Pomoc z ORLENU trafia zarówno do państwowych straży pożarnych, jak i do ochotniczych straży pożarnych w całym kraju. Na przestrzeni lat kwoty wsparcia rosły, zmieniały się cele dotacji. Dziś praca strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, ale też ratownictwo drogowe czy walka ze skażeniami chemicznymi. To również stawianie czoła skutkom zmian klimatu – powodziom będącym efektem nagłych ulewnych deszczy oraz silnym wichurom niszczącym mienie i stanowiącym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi.

Doświadczenie i odwaga

– Bycie strażakiem to znajdowanie się cały czas na pierwszym miejscu, tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy i wsparcia. Gdy dwa lata temu tworzyliśmy ustawę o ochronie ludności i ochronie cywilnej, nie mieliśmy wątpliwości, na kim ma ona być posadowiona, kto ma być jednym z filarów ochrony ludności. Strażacy – bo potrafią najwięcej, mają odpowiednie kompetencje, najwięcej determinacji, odwagi i zawsze są tam, gdzie być powinni – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że dziś, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna, sytuacja nabiera szczególnego znaczenia. – Budujemy ochronę ludności i ochronę cywilną po to, aby gdy przyjdą nowe zagrożenia, ktoś zadbał o nasze bezpieczeństwo – podkreślał. Polegamy na najlepszych, bo – jak zaznaczał – polscy strażacy są w czołówce, jeśli chodzi o kompetencje, odporność psychiczną i odwagę.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przywołał bogatą tradycję i doświadczenie strażaków. Instytucja ta ma w Polsce 200 lat, dziś tworzy ją ponad 16 tys. jednostek rozsianych po całym kraju. Podkreślał, że przez 25 lat ORLEN udzielił strażakom ogromnego wsparcia, i dodał, że również inne państwowe firmy angażują się w tego typu pomoc. – Spółki Skarbu Państwa realizują swoją misję na rzecz obywateli państwa. To nie jest tylko kwestia zarabiania pieniędzy, ale też dawania czegoś od siebie. Z tym właśnie mamy do czynienia – podkreślał. Jak mówił minister energii Miłosz Motyka, do grona firm wspierających strażaków dołączył m.in. Gaz-System. – Środków dla straży pożarnej będzie w kolejnych latach więcej, wszystko po to, by każdy z was miał gwarancję, że będzie pełnił misję dla dobra wspólnoty lokalnej i dla ojczyzny w jak najlepszych warunkach, w jak najlepszym sprzęcie – zapewniał Motyka.

Nie da się budować bezpieczeństwa i stać na jego straży w pojedynkę. – Bezpieczeństwo trzeba budować razem. Służba ze służbą, instytucja z instytucją, człowiek z człowiekiem – podsumował uroczyste wystąpienia zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak.

U podstaw działania ORLENU i strażaków stoi wspólny cel – by nikt, kto potrzebuje pomocy, nie został bez wsparcia Foto: Mateusz Kostrzewa/ORLEN

Bohaterowie dnia codziennego

Gala była też okazją do wręczenia nagród specjalnych – i tych indywidualnych, i dla konkretnych jednostek – w różnych kategoriach: za odwagę, za inicjatywę, za służbę innym, za siłę zespołu. Zwycięzcy otrzymali statuetki z brązu wykonane przez rzeźbiarza Andrzeja Renesa, przedstawiające strażaka wynoszącego na rękach poszkodowanego. Autor rzeźby był obecny podczas gali i otrzymał gromkie brawa.

Nagroda specjalna prezesa ORLENU trafiła do Fundacji Dorastaj z Nami pomagającej dzieciom pracowników służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni podczas pełnienia swoich obowiązków. Wręczaniu nagród towarzyszyły ogromne emocje i niemałe wzruszenie.

Symboliczne „czeki” trafiły do zespołów zajmujących się m.in. ratownictwem związanym z wypadkami drogowymi, z przemysłem chemicznym, ze zmianami klimatu czy ratownictwem wodnym i górskim.

Na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pojawiły się również psy ratownicze. Zwierzęta przypisane do konkretnych oddziałów ochotniczych straży pożarnych przybyły na uroczystość wraz z opiekunami, którzy odebrali czeki dla swoich jednostek w ramach nagrody „ORLEN dla psów ratowniczych”. Psy obecne były podczas całej wieczornej gali w teatrze, zarówno podczas oficjalnej, jak i nieoficjalnej jej części.

Razem dla bezpieczeństwa

25-lecie współpracy ze strażakami było też okazją do ogłoszenia kolejnej edycji programu „Razem dla bezpieczeństwa”. Po pilotażowej odsłonie skierowanej do ochotniczych straży pożarnych zdecydowano o rozszerzeniu wsparcia na kolejne grupy – ratownictwa wodnego, górskiego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i organizacji humanitarnych. Jeszcze w tym roku do zainteresowanych trafi 7 mln zł, nabór wniosków potrwa od 6 do 31 października. Wsparcie będzie przyznawane w ramach czterech ścieżek grantowych: ewakuacyjnej, logistycznej, medycznej i humanitarnej. Każdy podmiot ma szansę pozyskać do 50 tys. zł. Program umożliwi zakup odpowiedniego sprzętu, ale znajdzie się w nim również komponent szkoleń, podobnie jak w programie „ORLEN na straży”. Celem jest dbanie o bezpieczeństwo i odporność Polaków w jeszcze szerszym zakresie, w sposób komplementarny.

Na tym nie koniec, Fundacja ORLEN stara się kompleksowo podchodzić do tematu bezpieczeństwa, dlatego zamierza wspierać również młodzieżowe drużyny ratunkowe. Szczegóły tej pomocy mają zostać ogłoszone już wkrótce. Program wspierający młodzież wystartuje w najbliższych tygodniach.

Artystyczne przesłanie

Poniedziałkową galę uświetnił występ chóru dziecięcego Artos działającego przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej i orkiestry pod batutą Wiktora Wojsyka. Na scenie wystąpił też Igor Herbut z zespołem LemON.

Wydarzenie rozpoczęło się utworem „Moja i twoja nadzieja”. Słowa „Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić” i „Żadne, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości” wybrzmiały tego dnia z ogromną mocą. Na zakończenie gali Igor Herbut zaprezentował inne utwory ze swojego repertuaru oraz przejmujący „Krakowski spleen” Maanamu.

Ukłonem w stronę strażaków była wystawa historycznych mundurów strażackich prezentowanych w Foyer Głównym. To spojrzenie wstecz doskonale pokazuje, jak długą drogę pokonaliśmy na przestrzeni dekad, choćby w obszarze wyposażenia i umundurowania.

Jubileuszowa gala w Teatrze Wielkim dobitnie pokazała, że 25 lat współpracy ORLENU ze strażą to nie tylko suche liczby i miliony złotych przekazane na sprzęt. To pojedyncze ludzkie historie, tragedie, którym trzeba było stawić czoła, walka z żywiołem i własnymi słabościami. Na przestrzeni lat udało się zbudować trwałą relację opartą na zaufaniu i budowaniu bezpieczeństwa kraju. U podstaw działania ORLENU i strażaków stoi wspólny cel – by nikt, kto potrzebuje pomocy, nie został bez wsparcia. Temu służyć będą kolejne odsłony programów realizowanych przez spółkę w następnych latach.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ORLEN