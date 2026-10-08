Gdyby mieszkańcy Ukrainy poszli do urn wyborczych, na szczycie podium pierwszej tury znaleźliby się obecny prezydent Wołodymyr Zełenski z wynikiem 22,9 proc. głosów oraz były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny, na którego poparcie wskazało 20,2 proc. ankietowanych. Badanie zostało zrealizowane na początku października przez grupę socjologiczną Rating.

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Sondaż kandydatów na prezydenta Ukrainy

Na kolejnych miejscach znaleźli się były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i były minister obrony Mychajło Fedorow (po 7,6 proc.). Piątkę liderów zamyka były szef ukraińskiego wywiadu wojskowego i obecny szef kancelarii prezydenta Kyryło Budanow (6,7 proc.).

Na dowódcę wojskowego gen. Andrija Biłeckiego zagłosowałoby 5,4 proc. respondentów, a na byłego przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu) Dmytra Razumkowa – 5,1 proc.

5,2 proc. badanych nie wzięłoby udziału w wyborach, a 9,2 proc. nie potrafiło wskazać kandydata.

Badanie przeprowadzono w dniach 3–5 października metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 Ukraińców w wieku od 18 lat. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 3,1 pkt. proc.