Jak podaje portal Mediazona, 60-letnia członkini liberalnego ugrupowania Jabłoko usłyszała wyrok czterech lat pozbawienia wolności. Sąd skazał Jelenę Pieriepielicę na pobyt w kolonii karnej pod zarzutem finansowania działalności uznanej przez władze za „ekstremistyczną”.

Reklama Reklama

Sprawa dotyczy sytuacji z 2021 r., kiedy polityczka wykonała pięć transakcji na łączną kwotę 3500 rubli (ok. 161 zł) na konto Fundacji Walki z Korupcją (FBK), założonej przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Kobieta została zatrzymana przez służby w lipcu 2026 r..

Politycy Jabłoka skazywani przez rosyjskie sądy. Partia wskazuje na represje

W czerwcu wiceszef Jabłoka Maksim Krugłow został skazany na 7 lat za „rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskiej armii”. W lipcu wiceprzewodniczącemu partii Lwu Szlosbergowi wymierzono karę 11 lat i miesiąca pozbawienia wolności w kolonii karnej za „dyskredytowanie sił zbrojnych” i „rozpowszechnianie fałszywych informacji o wojnie” w Ukrainie.

Jabłoko niegdyś było w Rosji najbardziej rozpoznawalną partią o charakterze liberalnym. Dzisiaj jej członkowie nie zasiadają już w Dumie Państwowej (izbie niższej parlamentu), a w reszcie kraju są obecni zaledwie w kilku regionalnych parlamentach.

W reakcji na wykluczenie Jabłoka z wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej oraz wyroki więzienia dla jego liderów, UE nałożyła 28 września sankcje na 10 osób odpowiedzialnych za tłumienie demokratycznej opozycji oraz poważne naruszanie zasad demokracji w Rosji.