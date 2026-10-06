Północna Europa znajduje się w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem nad północną Norwegią – podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pozostały obszar kontynentu pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie w rejonie Zatoki Biskajskiej i Sardynii zaznaczają się płytkie niże. Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko na krańcach północnych kraju zaznacza się skraj niżu znad północnej Skandynawii. Do naszego kraju napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

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We wtorek będzie ciepło i pogodnie. Tylko w jednym regionie więcej chmur i możliwy deszcz

Wtorek niemal w całym kraju pogodny. Większego zachmurzenia spodziewać mogą się jedynie mieszkańcy północy. Tam po południu lokalnie wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Z kolei na południu od rana miejscami wystąpią zanikające mgły, które ograniczać będą widzialność do około 100–200 m.

Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 16 st. C na północnym wschodzie przez około 20 st. C w centrum do 22 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jednak po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

IMGW prognozuje nocne zamglenia i mgły

Noc w prawie całym kraju będzie pogodna. Znów jedynie na północy wystąpi większe zachmurzenie i możliwy będzie słaby przelotny deszcz. IMGW prognozuje silne zamglenia, a miejscami także mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura minimalna w nocy mieścić się będzie w przedziale od 4 st. C na południowym wschodzie przez około 8 st. C na przeważającym obszarze kraju do 11 st. C na północy. Chłodniej będzie jedynie w kotlinach górskich (około 0 st. C). Wiatr będzie przeważnie słaby, a jedynie w rejonach podgórskich Karpat – umiarkowany i porywisty, zmienny z przewagą kierunków południowych i zachodnich.

W środę nawet 23 st. C na termometrach

Środa będzie kolejnym słonecznym dniem w niemal całej Polsce. Ponownie jedynie mieszkańcy północy spodziewać muszą się większego zachmurzenia. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe są tylko na wybrzeżu. W środę rano miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Termometry maksymalnie w ciągu dnia wskażą od 17 st. C na północy kraju przez około 20 st. C w centrum do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na przeważającym obszarze kraju będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich – umiarkowany i dość silny, porywisty, przeważnie południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat mogą osiągać prędkość do 55 km/h, wysoko w górach – do 70 km/h.

Prognoza pogody dla stolicy

We wtorek w Warszawie IMGW prognozuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy również spodziewać należy się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jednocześnie wystąpią silne zamglenia i mgły, które ograniczać będą widzialność do 500 m. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W środę w Warszawie nieco więcej chmur. Początkowo wystąpią silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można 21 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni, okresami zmienny.

Nadchodzi wyraźna zmiana pogody. Zrobi się chłodno i deszczowo

Czwartek, jak prognozuje IMGW, zapoczątkuje w naszym kraju zmianę pogody. Chociaż utrzymają się jeszcze dosyć wysokie temperatury (maksymalnie od 15 do 23 st. C), to na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur. Niemal w całym kraju pojawią się opady deszczu.

Prawdziwą rewolucję w pogodzie przyniesie jednak piątek. Nadal będzie deszczowo, a do tego w całej Polsce zrobi się zdecydowanie chłodniej. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na krańcach południowych przez 13–14 st. C na przeważającym obszarze kraju do 15 st. C miejscami w centrum i na północnym wschodzie.