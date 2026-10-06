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Kraków szykuje się na ostry koniec kampanii. Gibała faworytem, Piątkowska liczy na demobilizację jego wyborców

W Krakowie największe szanse na prezydenturę ma zwycięzca pierwszej tury wyborów Łukasz Gibała. Nawet w KO politycy przyznają, że Monika Piątkowska ma trudne zadanie. Ale zakończenie kampanii w niedzielę to jednocześnie start przygotowań do kolejnej – w 2029 r.

Publikacja: 06.10.2026 04:25

W I turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), a Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5

W I turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), a Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5 tys.)

Foto: PAP/ Art Service

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Michał Kolanko

Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Krakowie, która odbędzie się 11 października? Zarówno w sondażach, jak i w opiniach naszych rozmówców z Krakowa i Warszawy faworytem jest Łukasz Gibała, kandydat niezależny, który dość pewnie wygrał pod koniec września I turę wyborów. Jak wskazują informacje PKW, zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), druga na podium Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5 tys.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.  

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