Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Krakowie, która odbędzie się 11 października? Zarówno w sondażach, jak i w opiniach naszych rozmówców z Krakowa i Warszawy faworytem jest Łukasz Gibała, kandydat niezależny, który dość pewnie wygrał pod koniec września I turę wyborów. Jak wskazują informacje PKW, zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), druga na podium Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5 tys.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.