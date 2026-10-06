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W I turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), a Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5 tys.)
Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Krakowie, która odbędzie się 11 października? Zarówno w sondażach, jak i w opiniach naszych rozmówców z Krakowa i Warszawy faworytem jest Łukasz Gibała, kandydat niezależny, który dość pewnie wygrał pod koniec września I turę wyborów. Jak wskazują informacje PKW, zdobył 36,38 proc. głosów (93 tys.), druga na podium Monika Piątkowska – 29,91 proc. (76,5 tys.). Frekwencja wyniosła 43,5 proc.
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