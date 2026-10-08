Rzeczpospolita
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„Rzecz w tym”: Fala przemocy w szkołach. Spory polityczne przesuwają granicę zachowań

Kolejne brutalne ataki z udziałem młodych ludzi stawiają pytania o bezpieczeństwo w polskich szkołach, radykalizację nastolatków i wpływ internetu na ich zachowania. Czy mamy do czynienia z nową falą przemocy? Jaką rolę odgrywają media społecznościowe, polityczna polaryzacja i kryzys zaufania do instytucji? I co mogą zrobić rodzice, nauczyciele oraz państwo, zanim dojdzie do tragedii?

Publikacja: 08.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Szułdrzyński

W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, o tym, czy ostrzeżenia służb dotyczące radykalizacji młodych ludzi właśnie się materializują. Jak zauważa rozmówca, niepokojące sygnały od dawna pojawiały się w internecie, a problem ma znacznie szerszy charakter niż pojedyncze przypadki przemocy.

Cyberprzemoc nie ma końca

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