„Rzecz w tym”: Fala przemocy w szkołach. Spory polityczne przesuwają granicę zachowań

Kolejne brutalne ataki z udziałem młodych ludzi stawiają pytania o bezpieczeństwo w polskich szkołach, radykalizację nastolatków i wpływ internetu na ich zachowania. Czy mamy do czynienia z nową falą przemocy? Jaką rolę odgrywają media społecznościowe, polityczna polaryzacja i kryzys zaufania do instytucji? I co mogą zrobić rodzice, nauczyciele oraz państwo, zanim dojdzie do tragedii?

