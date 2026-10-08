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W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, o tym, czy ostrzeżenia służb dotyczące radykalizacji młodych ludzi właśnie się materializują. Jak zauważa rozmówca, niepokojące sygnały od dawna pojawiały się w internecie, a problem ma znacznie szerszy charakter niż pojedyncze przypadki przemocy.
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