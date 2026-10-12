Kampania jest częścią globalnego programu „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny”. Jej przesłanie jest niezwykle istotne: pewności siebie można się nauczyć, a błędy i potknięcia są naturalną, a nawet wartościową częścią drogi do sukcesu. Kampania ma zachęcać młodych ludzi, by mimo wątpliwości podejmowali próby i rozwijali swoje pasje, zamiast rezygnować z nich pod wpływem lęku przed oceną czy presji bycia idealnym.

Lęk przed porażką silniejszy niż marzenia

Skalę problemu pokazują dane. Według badania Kantar realizowanego na zlecenie Dove ponad połowie nastolatek w Polsce zdarza się myśleć, że są bezwartościowe, a 80 proc. na co dzień zmaga się z brakiem pewności siebie. Co druga dziewczynka myśli o sobie negatywnie i nie wierzy we własne siły, a 69 proc. badanych rezygnuje z podejmowania prób, bo boi się porażki. 56 proc. ankietowanych przyznaje, że łatwo traci pewność siebie, gdy coś pójdzie nie tak, a 42 proc. często towarzyszy myśl, że nie poradzi sobie w życiu. Konsekwencje są widoczne. 41 proc. dziewcząt porzuca pasje i lubiane aktywności, 32 proc. rezygnuje ze sportu wyłącznie z powodu braku wiary w siebie, a 30 proc. boi się wyrazić własne zdanie.

Samokrytyka, ocena rówieśników, presja perfekcji

Badanie wskazuje także na źródła problemu. 40 proc. dziewcząt uważa, że pewnych rzeczy nie wypada im robić tylko dlatego, że są dziewczynami. Najczęściej wymieniane bariery to surowa samokrytyka (38 proc.), lęk przed oceną rówieśników (37 proc.), a 34 proc. nastolatek czuje, że musi być idealna, by osiągnąć swoje cele. Gdy pojawia się niepowodzenie, 42 proc. dziewcząt obwinia siebie, uznając, że są „niewystarczająco dobre”, a 38 proc. czuje się mniej pewnie niż koleżanki. Jednocześnie aż 74 proc. przyznaje wprost: „chciałabym być bardziej pewna siebie”. To wyraźny sygnał, że młode osoby szukają wsparcia.

Stypendystki RBF zamiast niedoścignionych mentorek

Dove i Rafał Brzoska Foundation od lat działają na rzecz młodego pokolenia. Wspólna kampania wyrasta z przekonania, że żaden talent, pasja ani marzenie nie rozwiną się bez pewności siebie i odwagi do popełniania błędów. Zamiast kolejnych teoretycznych porad organizatorzy postanowili oddać głos osobom, które same doświadczyły zwątpienia na drodze do celu.

Osią kampanii jest materiał wideo, w którym spotykają się dziewczynki wchodzące w wiek nastoletni, mierzące się z pierwszymi potknięciami, oraz stypendystki Rafał Brzoska Foundation – młode kobiety, które dziś realizują projekty naukowe, artystyczne oraz społeczne i odnoszą w nich sukcesy. W nagraniu wzięły udział: Ewa Markiewicz, Amelia Janiak, Wiktoria Pawlak, Małgorzata Bobińska, Katarzyna Palowska, Małgorzata Słowikowska i Alicja Podwika.

Bohaterki nie występują w roli autorytetów, które nigdy się nie mylą. Mówią o własnych wątpliwościach, chwilach słabości i frustracji, pokazując, że porażka nie jest zaprzeczeniem sukcesu, lecz jego częścią. Kiedy zaczynasz coś robić, nie będziesz w tym od razu najlepsza – i to jest ok – słyszą nastolatki. Naprawdę możesz zmieniać świat, a przede wszystkim swój własny świat. I wreszcie: Powiedz sobie: jeśli nigdy nie spróbuję, to nigdy się nie przekonam.

Lekcja o pewności siebie trafi do szkół

Kampania nie kończy się na przekazie motywacyjnym. Jak wynika z badania Kantar, 76 proc. dziewcząt w Polsce oczekuje, że to szkoła pomoże im budować pozytywne nastawienie do siebie. Dlatego inicjatywa stała się elementem programu Dove Self-Esteem.

Na rok szkolny 2026/2027 nowe materiały edukacyjne przygotował zespół merytoryczny Fundacji „Digital University”. Lekcja warsztatowa opiera się na scenariuszu „Każdy ma swoją moc. O pewności siebie i odkrywaniu własnego potencjału – od ciekawości, nauki i technologii, aż po kreatywność i wyobraźnię”. Nauczyciele otrzymują prezentację, instrukcję przeprowadzenia zajęć i karty pracy dla uczniów. Do pakietów dołączony zostanie również film z kampanii Dove i Rafał Brzoska Foundation.

Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny uczniów poprzez wskazanie ich indywidualnych talentów i mocnych stron. Młodzież ma odkryć, że wewnętrzna siła może przybierać różne formy – od dociekliwości poznawczej i kompetencji ścisłych czy technologicznych po wyobraźnię i ekspresję twórczą. Ważnym elementem lekcji jest rozprawienie się ze stereotypami dotyczącymi ról płciowych, zwłaszcza w obszarze innowacji i nauk ścisłych. Przesłanie dla uczniów jest jasne: pasje i potencjał nie mają płci, a każdy ma prawo podążać za swoimi marzeniami zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Program z ponad 20-letnią historią

Dove Self-Esteem to globalny projekt realizowany przez markę nieprzerwanie od 2004 r. Dotarł już do ponad 60 mln młodych osób w 153 krajach, a do 2030 r. ma objąć 250 mln dzieci i nastolatków.

W Polsce trwa obecnie siódma edycja programu, który dotychczas objął ok. 300 tys. nastolatków. W jego ramach Dove regularnie udostępnia rodzicom i nauczycielom bezpłatne narzędzia edukacyjne. Ich założenie jest takie, by niska samoocena i presja wyglądu nie stawały młodym ludziom na drodze do rozwijania pasji, budowania relacji i sukcesów w nauce. Szczegóły programu i materiały dla szkół są dostępne na stronie www.doveselfesteem.pl.

Rafał Brzoska Foundation

Rafał Brzoska Foundation powstała w 2022 roku, by wspierać wybitnie uzdolnioną polską młodzież w zdobywaniu wykształcenia na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce i na świecie. Fundacja tworzy także społeczność alumnów, którzy wspierają kolejne roczniki stypendystów. Jej zaangażowanie w kampanię wynika z przekonania, że żaden talent nie rozwinie się bez wiary we własne możliwości. Dlatego twarzami projektu zostały właśnie stypendystki – po to, by inspirować młodszych do odwagi, próbowania i działania wbrew lękowi przed porażką.

Źródła danych: Kantar na zlecenie marki Dove, kwiecień 2026 r.; Kantar na zlecenie marki Dove, „Media społecznościowe i ich wpływ na polskie nastolatki”, październik 2023 r.

Materiał Promocyjny