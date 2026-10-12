- Mieszkańcy Krakowa wybrali. Wiemy, że kontrkandydat pani Moniki Piątkowskiej to osoba w krakowskim świecie politycznym bardzo dobrze znana, która tę kampanię prowadzi od kilkunastu już lat, bardzo wysoka rozpoznawalność. Pomimo tej bardzo aktywnej kampanii wynik jest taki, jaki widzimy – mówił Domański pytany o II turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył w niej 62,12 proc. poparcia, a Piątkowska – 37,88 proc. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie wyniosła 44,27 proc. Oznacza to, ze nieco ponad dwa lata po nieznacznej porażce w wyborach prezydenckich z kandydatem KO Aleksandrem Miszalskim (został potem odwołany w referendum) Gibała wyraźnie zwiększył liczbę swoich wyborców, podczas gdy KO straciła kilkadziesiąt tysięcy głosów.

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Andrzej Domański o kandydatce KO na prezydenta Krakowa: Mieszkańcy trochę ją poznali w kampanii

Domański był pytany czy jego partia nie popełniła błędu wybierając kandydatkę w wyborach i czy nie powinna postawić na kogoś, kto był bardziej znany i silniej związany ze stolicą Małopolski.

- Na pewno (Monika Piątkowska) jest związana z Krakowem, pracowała w Krakowie wiele, wiele lat. Mieszkańcy trochę ją poznali w trakcie jej kampanii, jak widać tej rozpoznawalności trochę pani senator zabrakło – odpowiedział Domański.

Andrzej Domański „kocha Kraków”, ale zapewnia, że nie wie nic o swoim starcie z pierwszego miejsca na liście w tym mieście

A czy sam minister nie myślał o tym, by wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie? - Nie, jestem zaangażowany bardzo mocno w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki. Nigdy mój start na prezydenta Krakowa nie był poważnie rozważany - zapewnił.

- Kocham Kraków, znam jego wyzwania, skupiam się na pracy w rządzie – dodał. Na uwagę, że jest to deklaracja na potrzeby przyszłych wyborów parlamentarnych, w których Domański miałby otworzyć listę KO w Krakowie, Domański odparł, że „nie słyszał takich deklaracji”. - Listy do Sejmu nie są nawet wstępnie układane. Dużo czasu do tych decyzji - podkreślił.

Jednocześnie Domański zadeklarował, że nie będzie w żaden sposób „karał” finansowo Krakowa za dokonany wybór. - Kraków to wspaniałe miasto, wspaniali mieszkańcy. Ja spotykam się regularnie z prezydentami dużych polskich miast, z pewnością o żadnym karaniu nie będzie mowy – mówił.

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