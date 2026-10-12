W połowie minionego tygodnia pojawiła się informacja o pierwszej wspólnej inicjatywie AfD i lewicowej partii Sary Wagenknecht po wrześniowych wyborach w Saksonii Anhalcie. Inicjatywa, którą miałby się zająć nowy krajowy parlament, nie dotyczy żadnej z bieżących spraw bulwersujących niemieckich wyborców, takich jak wzrost przestępczości, nielegalna migracja, wysokie ceny energii, upadek niemieckich przedsiębiorstw czy kryzys w niemieckich szkołach. Inicjatywa dotyczy zmiany kursu Berlina w polityce wobec Kremla, zniesienia sankcji nałożonych na Rosję i zatrzymania pomocy dla Ukrainy.