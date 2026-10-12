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Marek A. Cichocki: Skoro Trump już robi interesy z Rosją, dlaczego Niemcy miałyby uważać ją za wroga?

Skoro Donald Trump ogłasza kolejne „wspaniałe” porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego diesla, to wielu Niemców będzie mogło uznać AfD za jedyny głos rozsądku w niemieckiej polityce.

Publikacja: 12.10.2026 04:06

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Eric Lee

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Marek A. Cichocki

W połowie minionego tygodnia pojawiła się informacja o pierwszej wspólnej inicjatywie AfD i lewicowej partii Sary Wagenknecht po wrześniowych wyborach w Saksonii Anhalcie. Inicjatywa, którą miałby się zająć nowy krajowy parlament, nie dotyczy żadnej z bieżących spraw bulwersujących niemieckich wyborców, takich jak wzrost przestępczości, nielegalna migracja, wysokie ceny energii, upadek niemieckich przedsiębiorstw czy kryzys w niemieckich szkołach. Inicjatywa dotyczy zmiany kursu Berlina w polityce wobec Kremla, zniesienia sankcji nałożonych na Rosję i zatrzymania pomocy dla Ukrainy.

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