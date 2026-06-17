Rozmówcy zastanawiają się, gdzie przebiega granica między godnym wynagrodzeniem a patologią systemu. Michał Szułdrzyński podkreśla: „Piętnujmy patologię, natomiast nie piętnujmy tego, że lekarze dobrze zarabiają”. Jednocześnie zwraca uwagę na mechanizmy, które mogą prowadzić do nadużyć i wyprowadzania publicznych pieniędzy przez luki w systemie.

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Michał Szułdrzyński przypomina, że w zintegrowanej Europie medycy konkurują na wspólnym rynku pracy. – Polski lekarz może wybrać sobie do mieszkania dowolne miejsce w Unii Europejskiej – dlatego – jak przekonuje – lekarze powinni otrzymywać wynagrodzenia pozwalające zatrzymać ich w kraju. Jednocześnie zaznacza, że system pełen jest prowizorek i mechanizmów prowadzących do powstawania absurdalnych „kominów płacowych”.

Zapracowany jak lekarz

Jednym z wątków rozmowy jest kwestia liczby przepracowanych godzin. Według przywoływanych danych, młody lekarz miał wykazywać średnio 331 godzin pracy miesięcznie, jednocześnie wykonując inne obowiązki zawodowe i pełniąc funkcję radnego. – Oczywiście, jak ktoś ciężko pracuje i pracuje uczciwie, niech zarabia nawet miliony złotych. Ja z tym nie mam żadnego problemu – podkreśla Szułdrzyński. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy system właściwie kontrolował sposób wydawania publicznych pieniędzy.

W podcaście wybrzmiewa również diagnoza głębszego problemu polskiej ochrony zdrowia. Zdaniem redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oburzenie opinii publicznej wynika nie tylko z informacji o wysokich zarobkach, ale przede wszystkim z codziennych doświadczeń pacjentów. Długie kolejki do specjalistów, odległe terminy operacji i trudności z dostępem do leczenia sprawiają, że każda informacja o możliwych nadużyciach budzi szczególne emocje.

Salonik VIP i polityczne konsekwencje

Największe emocje budzą jednak informacje o możliwym uprzywilejowanym traktowaniu polityków w publicznym szpitalu. Szułdrzyński ocenia, że jeśli te zarzuty się potwierdzą, będzie to „duży cios wizerunkowy” dla obozu rządzącego. Jego zdaniem wyborcy, którzy oczekiwali większej przejrzystości życia publicznego, mogą szczególnie krytycznie ocenić sytuację, w której – jak wskazują medialne doniesienia – miałyby istnieć osobne ścieżki dla zwykłych pacjentów i dla osób związanych z władzą.

Czy to lokalny incydent, czy symbol głębszego problemu polskiej służby zdrowia? I jak taka afera może wpłynąć na polityczne nastroje przed kolejnymi wyborami? Posłuchaj rozmowy o tym, dlaczego „to jest tak naprawdę tykająca bomba polityczna” i co historia Szpitala Południowego mówi o stanie państwa, ochrony zdrowia i zaufania obywateli do władzy.

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