Tajemniczy przedmiot znaleziony pod Piszem. Mógł nadlecieć z Rosji

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce odkrycia. Według nieoficjalnych informacji również w tym przypadku doszło do upadku rosyjskiego balonu meteorologicznego.

Balony wysyłane są ze stacji meteorologicznych na całym świecie. Cztery takie obiekty znajdują się w Polsce. Żywotność takiego balonu wynosi do 2 godzin, a przy silnym wietrze może on przelecieć nawet 200 kilometrów i przekroczyć granicę państwa.

Wojsko apeluje, by w przypadku odnalezienia nieznanego przedmiotu, informować o tym służby.

Chińskie balony nad USA

W 2023 roku głośno było o chińskim balonie, który pojawił się nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Chińczycy twierdzili, że był to cywilny balon meteorologiczny, który zboczył z kursu. Amerykanie twierdzili jednak, że był to balon szpiegowski — i, na rozkaz prezydenta Joe Bidena, zestrzelili go u zachodniego wybrzeża USA. Doprowadziło to do kryzysu w relacjach dyplomatycznych między USA a Chinami i odwołania, w ostatniej chwili, wizyty sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, w Pekinie (do wizyty doszły kilka miesięcy później).

W ubiegłym roku o pojawianiu się w rejonie Tajwanu i w przestrzeni powietrznej Tajwanu chińskich balonów informowały też władze w Tajpej.