Dorastanie zjednoczonej Europy

Miejsce Ukrainy w Unii

Ten egzamin wciąż jednak trwa. Zmęczenie w wielu państwach Unii wsparciem dla Ukrainy w trzecim roku wojny, a także powrót Donalda Trumpa do władzy w USA mogą postawić Unię pod ścianą: albo sama będzie zdolna się obronić przed Rosją, ale ryzykuje wpadnięciem w zależność od niej.

Na razie odpowiedzią na agresję Kremla okazała się oferta integracji Kijowa z Unią. Ekipa von der Leyen stała się tu motorem zmian. Nie tylko Ukraina (razem z Mołdawią) została uznana za kraj kandydacki do Wspólnoty, ale w grudniu zeszłego roku przywódcy „27” zgodzili się, aby rozpocząć negocjacje członkowskie z Ukraińcami. Bez złudzeń: już sama blokada przez Polskę, do tej pory czołowego sojusznika Ukrainy, importu ukraińskiej żywności pokazuje, jak złożony będzie to proces. Mimo wszystko już na tym etapie oznacza on fundamentalną zmianę stanowiska Niemiec czy Francji w tej sprawie.

To z walki o powstrzymanie zmian klimatycznych Ursula von der Leyen uczyniła u progu swojej kadencji na czele Komisji Europejskiej program sztandarowy. Unia chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, a w 2030 roku ograniczyć o 55 proc. emisję gazów cieplarnianych w stosunku do stanu z początku lat 90. Wydaje się jednak coraz bardziej wątpliwe, że to się uda: pod naciskiem protestów rolników i w obawie, że skrajna prawica wykorzysta wysokie kosztów związane z transformacją ekologiczną dla przyciągnięcia kolejnych wyborców, najważniejsze stolice Unii – zaczynając od Paryża – zaczęły porzucać całe połacie rozwiązań służących ochronie klimatu.

Ale to szersze zjawisko. Po ośmiu latach rokowań Komisji Europejskiej udało się doprowadzić do uzgodnienia paktu migracyjnego. Jednak podobnie jak w przypadku ekologii, za cenę przejmowania wielu rozwiązań do tej pory kojarzonych z populistycznym nacjonalizmem. Sama Von der Leyen niestrudzenie stara się zawrzeć kolejne umowy z autorytarnymi rządami krajów znajdujących się na szlakach nielegalnej migracji, aby powstrzymać azylantów przed dostaniem się do Unii. I to nawet jeśli, jak to pokazało niedawne śledztwo czołowych europejskich mediów, oznacza to łamanie podstawowych praw człowieka.

U zmierzchu pierwszej kadencji von der Leyen mnożą się znaki zapytania o przyszłość Unii. W niedawnym wywiadzie dla „The Economist” Macron wręcz ostrzegł, że „jest ona śmiertelna”. Czy zjednoczona Europa przyłączy się do wojny handlowej, jaką Ameryka wypowiedziała Chinom? Czy podoła wsparciu dla Ukrainy, nawet jeśli Stany Zjednoczone nie będą u jej boku? Czy powstrzyma populistyczną falę, która może ją rozbić od środka?

Ale jest i inne pytanie. Czy w dzisiejszym, jakże niepewnym świecie ktokolwiek inny na czele Komisji Europejskiej mógłby na tym etapie znaleźć odpowiedź na te wątpliwości? Samo przeprowadzenie Unii przez te niełatwe lata jest już dużym osiągnięciem Ursuli von der Leyen.