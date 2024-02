Oświadczenie nowego prowadzącego Wiadomości Marka Czyża. „Żaden polski obywatel nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę”

20 grudnia 2023 na antenie TVP wyemitowano oświadczenie Marka Czyża, nowego prowadzącego "Wiadomości" w TVP 1. Jedynka pokazała je o 19.30 w porze zwykle zarezerwowanej dla "Wiadomości". Komunikat trwał zaledwie 1,5 minuty mimo to miał w TVP 1 średnio 19,86 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 19,86 proc. w komercyjnej 16-49 oraz 19,01 proc. w komercyjnej 16-59.

"Mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Żaden polski obywatel nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, każdy obywatel ma prawo żądać rzetelnej profesjonalnej i uczciwej informacji" - mówił Czyż. „Dlatego proponuję państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra Wiadomości będą państwu prezentowały fotografię świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami” – dodał. „Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie Wiadomości, ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej, niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam” – zaznaczył.

21 grudnia o 19:30 na antenę powrócił program informacyjny TVP1, w zmienionej formule.