„Zdaniem p. Prezesa Mariana Banasia jest to manipulacja danymi przez prokuraturę mająca na celu dyskredytacje dobrego imienia p. Prezesa oraz dobrego imienia Izby. Jest to kolejny przykład jak próbuje się zmusić Prezesa NIK do niepublikowania raportu o bezpieczeństwie paliwowym państwa oraz raportu dotyczącego zakupu środków ochrony w pandemii Covid-19 maseczki, odzież ochronna, respiratory), których dokonały spółki skarbu państwa” – odpisuje na pytania „Rz” Marcin Marjański, p.o. rzecznika prasowego Izby.

Białostocka Prokuratura Regionalna, po kontroli CBA, chce postawić Banasiowi zarzuty od blisko trzech lat – podania nieprawdy w 10 oświadczeniach majątkowych (z lat 2015 - 2019 r.) – miał zaniżyć zasoby finansowe nawet o 550 tys. zł.

Służby zbadały finanse Banasia gdy był on kolejno szefem Służby Celnej, KAS, ministrem finansów, GIIF oraz prezesem NIK.

Pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu czekał na rozstrzygnięcie od lipca 2021 r. Wyglądało na to, że między PiS a prezesem NIK powstał cichy układ – PiS mógł obawiać się wiedzy Banasia. Z drugiej strony PiS także nie miał pewnej większości w Sejmie. Do tego dołożyła się wojna wewnętrzna w Zjednoczonej Prawicy – dla jednych Banaś był wygodny, dla innych nie.

Los Banasia w rękach koalicji rządzącej

Jak teraz zachowa się Sejm, w którym PiS ma 189 posłów, a koalicja rządząca 248 mandatów a Konfederacja 18 mandatów? Wniosek leży u Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Jeśli skieruje go do Sejmu, co nie jest oczywiste w kontekście wojny w Prokuraturze Krajowej, najpierw wniosek zaopiniować musi sejmowa komisji immunitetowa, a ostatecznie decyzja – czy podda go pod głosowanie – należy do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu.