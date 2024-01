„Udało mi się dotrzeć do zarobków najbardziej kontrowersyjnego 'prezentera' TVP Info. Jarosław Jakimowicz zarobił prawie dwa miliony w 3,5 roku. Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego” – czytamy we wpisie opublikowanym przez dziennikarza Piotra Krysiaka w serwisie społecznościowym Instagram. Jak wyglądało to rok po roku? „Jego wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem i wymiocinami na wrogów politycznych” – stwierdził Krysiak we wpisie.

Jakimowicz w 2020 roku zarobić miał 204.200 złotych, w 2021 – 363.600 zł., w 2022 – 473.400 zł., zaś od stycznia do czerwca 2023 roku – 233.705 zł.

Jak zauważa Krysiak, „do tej kwoty należy dodać ‚kąciki’ Jakimowicza”. „Według jednego z serwisów za każdy ‚kącik’ ‚gwiazdor’ Kurskiego zgarniał 2000 złotych. Za 200 ‚kącików’, do których przyznał się Jakimowicz wychodzi plus 400.000 PLN” – zaznaczył dziennikarz.