Mateusz „Exen” Wodziński Obywatelem Wolności 2023

- Wolność to dla nas wielka wartość. Z wolnością wiąże się odpowiedzialność za wspólnotę, za swoje otoczenie. Dlatego postanowiliśmy ustanowić te nagrodę i przyznać ja osobie, która wyróżnia się zaangażowaniem obywatelskim , działaniem na rzecz dobra wspólnego i co ważne – skutecznością w tym działaniu – powiedział Igor Janke, prezes Instytutu Wolności podczas uroczystości wręczenia nagrody.

Mateusz „Exen” Wodziński od wybuchu wojny na Ukrainie organizuje akcję „Terenówki na front”. Zbiera pieniądze, kupuje, remontuje i dostarcza na front samochody terenowe dla walczących żołnierzy. Do tej pory kupił już 200 pojazdów i razem pomagającymi mu z wolontariuszami osobiście dostarczał je na front.

Kim jest Mateusz „Exen” Wodziński

- Exen pokazuje, co może zrobić jednostka. Jak każdy z nas może wpłynąć na rzeczywistość. Każdy z tych samochodów co najmniej kilka ocalonych istnień ludzkich, to ludzie uratowani przed morderczymi nalotami, to żołnierze, którzy przeżyli dzięki szybkiemu transportowi, to wreszcie zatrzymani rosyjscy najeźdźcy, którzy nie zabili kolejnych Ukraińców. Każdy z tych samochodów to mniejsza szansa, że agresorzy pójdą dalej – mówił szef Instytutu Wolności.

Igor Janke podkreślił , że Kapituła Nagrody doceniła i zaangażowanie Mateusza Wodzińskiego, skuteczność jego działania, ale także to, co bardzo ważne dziś w Polsce i szczególnie ważne dla Instytutu Wolności – działania ponad podziałami.