Zboże zostało w Polsce. Rząd nie tylko nie pozbył się problemu, który sam stworzył, ale czeka go nowy

Rząd nie tylko nie pozbył się problemu, który sam stworzył, pozwalając na niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy, ale czeka go nowy. Do poniedziałku 5 czerwca Komisja Europejska musi zdecydować, czy przedłużyć zakaz importu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, nasion słonecznika i rzepaku do Polski oraz czterech innych sąsiadów Ukrainy. We wtorek wchodzi bowiem w życie nowe rozporządzenie UE o bezcłowym handlu z Ukrainą i wygasa decyzja KE o blokadzie importu. Kijów naciska, by blokady nie przedłużać. – Jeśli tak się stanie, wznowimy protesty – mówi Gryń. – Otwarcie szlabanów na produkty z Ukrainy będzie gwoździem do trumny polskiego rolnictwa – dodaje. Rolnik obsiał rzepakiem 90 hektarów i już wie, że nic na tym nie zarobi również w tym roku.

Korespondentka RMF w Brukseli kilka dni temu podała, że Komisja Europejska odmówiła poniesienia kosztów transportu nadwyżki pozostałego m.in. w Polsce zboża do krajów głodującej Afryki. Uznała to za nieopłacalne i zbyt kosztowne. Choć wysyłka zboża do Afryki i pomoc wojującej Ukrainie były dwoma głównymi powodami zniesienia ceł na produkty rolne z Ukrainy w maju 2022 r. Z pomysłu się nie wycofano nawet wtedy, gdy ONZ podpisała w lipcu ub.r. z Rosją „porozumienie zbożowe”, które otwarło ponownie porty nad Morzem Czarnym – z bliskim dostępem do państw afrykańskich.

Otwarcie rynku dla tanich produktów z Ukrainy nie tylko załamało krajową sprzedaż zbóż, ale doprowadziło też do patologii. Ukraińskie zboże wjeżdżało do Polski jako techniczne i unikało kontroli – było sprzedawane jako polskie do konsumpcji lub na pasze. Oszustwa zaczęli ujawniać polscy rolnicy.

18 spraw

Dopiero teraz bada je w jednym dużym śledztwie specjalny zespół w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie (przy wsparciu służb celno-skarbowych, ABW i CBA).

Oszukani zostali najwięksi polscy producenci mąk. Śledztwo dotyczy już 17 kolejnych spraw z kraju, m.in. z Przemyśla, Janowa Lubelskiego, Siedlec, Stalowej Woli, Krakowa, Hrubieszowa i Białej Podlaskiej. To pokazuje, że proceder objął całą południowo-wschodnią Polskę.