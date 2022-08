W piątek ok. godz. 12:00 nad Gocławiem w Warszawie krążyło sześć samolotów lecących w formacji. Były to maszyny typu PZL-130 Orlik, szkolno-treningowe samoloty śmigłowe przeznaczone do szkolenia podstawowego i zaawansowanego pilotów zawodowych, budowane w PZL "Warszawa-Okęcie".

Dlaczego samoloty latały nad prawobrzeżną Warszawą? O sprawę zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wyjaśnień udzielił nam jednak rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak.

Trasa jednego z Orlików zarejestrowana w serwisie FlightRadar24 flightradar24.com

Rzecznik przekazał, że maszyny przeleciały nad Polami Mokotowskimi, a przelot miał uświetnić uroczystości, które odbywały się w tym miejscu. W piątek przed Pomnikiem Lotników Polskich poległych w II wojnie światowej odbył się uroczysty apel z okazji Święta Lotnictwa. W wydarzeniu wzięli udział m.in. dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła oraz wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Samoloty PZL-130 Orlik nad Warszawą Fotorzepa, Jakub Czermiński

Przelotu nad Warszawą dokonał Zespół Akrobacyjny Aerobatic Team Orlik z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu (4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego).

Święto Lotnictwa Polskiego to polskie święto wojskowe obchodzone 28 sierpnia, w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.