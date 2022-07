- Kiedy umawialiśmy się z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem późną jesienią na to, że przybędę tutaj, na to spotkanie z państwem, żeby razem u stóp Matki Najświętszej w tym narodowym sanktuarium modlić się wspólnie za ojczyznę, nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam to czynić w tak trudnych dla ojczyzny, dla Europy, dla świata, dla nas wszystkich czasach - powiedział Andrzej Duda w wystąpieniu, którego treść opublikowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent przypomniał słowa pieśni "Boże, coś Polskę". - Śpiewamy tę pieśń - jako naród, jako Polacy - właściwie nieprzerwanie od ponad 200 lat - podkreślił. - Przez te ostatnie 200 lat - pokolenia, które bezpośrednio nas poprzedzały - wielokrotnie obserwowaliśmy i doświadczaliśmy zniknięcia Polski z mapy. Przecież wystarczy sobie uświadomić, że przez te ponad 200 lat Polska tylko przez 52 lata była w pełni wolna, suwerenna i niepodległa: przez 21 lat II Rzeczypospolitej i teraz, przez te 33 lata, od 1989 roku, kiedy cały czas tę wolną Polskę staramy się budować i umacniać - dodał.

- Dziękuję wam. Dziękuję ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim współtwórcom i animatorom Radia Maryja oraz całej Rodzinie Radia Maryja - wszystkim zaangażowanym w sprawy radia i Rodziny Radia Maryja - za waszą głęboką pamięć o ojczyźnie i o tym, co jest dla ojczyzny rzeczywiście ważne, by trwała. Za to, że codziennie stajecie w obronie świata wartości, które budowane systematycznie powodują, że wspólnota, że społeczeństwo, że państwo stają się silne - oświadczył Andrzej Duda.

W wystąpieniu prezydent przekonywał, że państwo "silne jest swoimi obywatelami, których podstawową, najważniejszą komórką współistnienia i życia jest rodzina". - Dziękuję za obronę rodziny! Dziękuję za obronę rodziny w tym także jej najbardziej podstawowym elemencie, jakim jest rodzące się życie – wszakże właśnie to jest rodzina i to jest właśnie jej kwintesencja, to cały sens jej istnienia - mówił.

- Wszyscy wiemy, że rodzina to także dwoje ludzi - kobieta i mężczyzna - którzy chcą razem być, razem chcą tworzyć wspólnotę. Ale w jakże naturalny sposób nie mają oni poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka - jeżeli nie mają tego elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi odmiennych płci, którzy chcą razem także dawać życie, rozwijać społeczeństwo, a zarazem rozwijać państwo. To dlatego właśnie mądre państwo i mądre władze stawiają na rodzinę i wspierają ją ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa - kontynuował Duda.

- Bardzo dziękuję wam - wielkiej wspólnocie Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja - że zawsze o tym mówicie, także i rządzącym. Niezależnie od tego, jakiej są opcji politycznej i jakie ideały są dla nich ważne, o tych wielkich, ważnych prawdach przypominacie. Bo nie będzie Polski bez rodziny - powiedział prezydent. Dziękował za obronę "rodziny, życia, Polski i wszystkiego, co polskie, także polskiej własności: i ziemi, i lasów, i środków produkcji".

Zaznaczając, że trwa rosyjska agresja na Ukrainę prezydent podziękował także uczestnikom pielgrzymki za "codzienne wspieranie naszych sąsiadów". - Dziękuję wam za modlitwę – nie tylko za naszą ojczyznę, ale dziękuję za modlitwę także za Ukrainę i za naród ukraiński, z którym wiecie, że w historii różnie to bywało między nami a nimi. Ale modlitwa jest tym, co buduje wspólnotę, i tym, co niesie także wiele ukojenia. A przede wszystkim niezwykle ważne jest wsparcie, okazanie serca, braterstwa i zrozumienia. Dziękuję, że to czynicie - powiedział Andrzej Duda.

Wyraził nadzieję, że to "wielkie dzieło (...) zbuduje wielką wspólnotę" pomiędzy społeczeństwami i narodami polskim i ukraińskim "na kolejne pokolenia". - Pamiętajcie, że nasz naród i Polska, i Korona były najsilniejsze wtedy, gdy właśnie umiały tworzyć w naszej części Europy wielką wspólnotę różnych narodów, które rozumiały swój wspólny interes - także wspólny interes bezpieczeństwa - argumentował prezydent na Jasnej Górze.