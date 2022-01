Bary karaoke narodziły się w Japonii w latach 70. XX wieku. Do Polski dotarły z opóźnieniem i wielkiej kariery nie zrobiły, jednak mają swoich fanów. Żyją bowiem wśród nas ludzie, którzy nie wstydzą się śpiewać w towarzystwie i w dodatku robią to dobrze. Gdzie się tego nauczyli? Odziedziczyli w genach czy może szlifowali na lekcjach muzyki w podstawówce? Młode pokolenie to najprędzej w domu, nucąc hity w grach komputerowych takich jak „Let's Sing 2022". To produkcja w sam raz na nadchodzący karnawał!