Artur Dziambor: "Będziesz wisiał"? To i tak było lekko

Poseł Konfederacji Artur Dziambor skomentował słowa Grzegorza Brauna, który w stronę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powiedział "będziesz wisiał". Jego zdaniem była to "figura retoryczna, która ma doprowadzić do tego, by zaczęła się dyskusja"