Funkcjonariusze zatrzymali też siedmiu imigrantów, obywateli Iraku oraz dwóch mężczyzn: Polaka i Syryjczyka z niemiecką kartą pobytu. Obaj odpowiedzą za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy– poinformowała dziś na Twitterze Straż Graniczna.

Wczoraj tj.04.09 wyjątkowo dużo prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱-🇧🇾. Funkcjonariusze SG zatrzymali 7 nielegalnych imigrantów-wszyscy to ob.Iraku❗️200 prób zostało udaremnionych. Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Polski i ob.Syrii z niemiecką kartą pobytu.#Działamy pic.twitter.com/SNI9msHMhK — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 5, 2021

Rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała, że Straż Graniczna w piątek odnotowała ponad 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 84 próby zostały udaremnione, a sześciu Irakijczyków zatrzymanych.

Wczoraj z funkcjonariuszami ochraniającymi polsko-białoruską granicę spotkał się szef MSWiA Mariusz Kamiński.

– Chciałem przyjechać, żeby podziękować za to, co robicie w tych dniach. To kwestia odpowiedzialności za kraj i za obywateli. Musimy bronić naszych granic, nie możemy ulegać naciskom – powiedział minister Kamiński, podczas wizyty w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Podziękował też żołnierzom za współpracę z funkcjonariuszami Straży Granicznej. - To wielka rzecz dla państwa, dla naszego bezpieczeństwa. To nie są manewry. Im skuteczniej będziemy bronić naszych granic, tym ten kryzys będzie krótszy – dodał minister Kamiński.

W czwartek wprowadzony został stan wyjątkowy na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Obowiązuje on w części województw podlaskiego i lubelskiego w pasie o szerokości trzech kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Obejmuje w sumie 183 miejscowości.