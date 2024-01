Luka Doncić zdobył 73 punkty w NBA! Zachwycił także Jeremy Sochan

- Mówiłem to już wcześniej, że musimy go bardziej doceniać. Każdy jego występ jest wyjątkowy. Zawsze robi coś niesamowitego. Czasem krytykujemy go za mocno, ale nikt inny nie wyprawia takich rzeczy na boisku - stwierdził Kidd.

Trudno się z nim nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że to najwyższy wynik punktowy w meczu NBA od stycznia 2006 roku, gdy wspomniany Bryant zdobył 81 punktów przeciwko Toronto Raptors. 24-letni Doncić w piątek uhonorował jego pamięć, gdyż tego dnia przypadła czwarta rocznica tragicznej śmierci legendy Los Angeles Lakers i jego córki Gianny oraz siedmiu innych osób w katastrofie helikoptera. Słoweniec do swojego dorobku dołożył również 10 zbiórek oraz siedem asyst. W historii ligi nikt takich liczb w jednym spotkaniu jak do tej pory nie osiągnął.

Jeremy Sochan blisko swojego rekordu w NBA

W piątkową noc świetny mecz rozegrał również Jeremy Sochan. Reprezentant Polski po słabym poprzednim występie, w którym zdobył zaledwie dwa punkty, a który był jego meczem numer 100 w NBA, poprowadził San Antonio Spurs do zwycięstwa 116:100 nad Portland Trail Blazers. 20-latek zapisał na konto 31 punktów oraz 14 zbiórek (najwięcej w tym sezonie), dwie asysty i dwa przechwyty. Do wyrównania punktowego rekordu kariery (z listopada ubiegłego roku) zabrakło mu dwóch punktów.

- Czasem zapominam, jakie mam możliwości fizyczne. Ostatnio kładę więc większy nacisk na to, by mocno atakować kosz i kończyć akcje za dwa punkty - stwierdził Sochan po spotkaniu.

Polak w całym meczu trafił 12 z 20 rzutów, w tym cztery z siedmiu prób z dystansu, potwierdzając duże postępy w tym aspekcie gry. Po problemach w pierwszej części sezonu, które związane były z zakończonym już eksperymentem gry na nowej pozycji, Sochan w ostatnich tygodniach znów prezentuje równą i dobrą formę.

Przekłada się to również na lepsze wyniki Spurs, którzy wygrali cztery z ostatnich 10 spotkań. Nie jest to imponujący rezultat, ale te cztery zwycięstwa to i tak… niemal połowa wszystkich wygranych SAS w trwającym sezonie. Z bilansem 9-36 drużyna z San Antonio wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.