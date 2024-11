Japonia po raz trzeci użyła z powodzeniem swojej nowej rakiety nośnej

Jeden start rakiety H3 kosztuje 50 mln dolarów

Do końca marca 2025 roku Japonia ma całkowicie zrezygnować ze stosowania rakiet nośnych H-IIA.



Rakieta H3 powstała przy współpracy japońskiej agencji kosmicznej (JAXA) i koncernu Mitsubishi Heavy Industries Ltd. H3 jest w stanie wynieść na orbitę ładunek od 4 do 7,9 tys. kg (w zależności od typu oraz orbity, na którą ładunek ma być wyniesiony. Jeden start rakiety H3 kosztuje ok. 50 mln dolarów.



Japonia jest jednym z państw z najlepiej rozwiniętym przemysłem kosmicznym na świecie. Na początku 2024 roku Japonii udało się przeprowadzić udane lądowanie bezzałogowego lądownika SLIM na powierzchni Księżyca. Tym samym Japonia została piątym krajem – po USA, Chinach, Rosji i Indiach, który przeprowadził udane lądowanie na Księżycu.