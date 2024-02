Rosjanin pobił rekord przebywania w kosmosie

Rosyjski kosmonauta Oleg Kononenko ustanowił w niedzielę rekord świata całkowitego czasu spędzonego w przestrzeni kosmicznej. Pokonał swojego rodaka Giennadija Padałkę, który spędził na orbicie ponad 878 dni, podała rosyjska korporacja kosmiczna.

Oleg Kononenko pobił rekord świata

Roskosmos poinformował, że Kononenko pobił rekord o godzinie 08:30 czasu GMT. Oczekuje się, że 5 czerwca Kononenko spędzi w przestrzeni kosmicznej łącznie 1000 dni, a do końca września - 1110 dni.

„Latam w kosmos, żeby robić to, co lubię, a nie po to, żeby ustanawiać rekordy” – powiedział Kononenko agencji TASS w wywiadzie udzielonym z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), która krąży w odległości około 423 km od Ziemi.

„Jestem dumny ze wszystkich moich osiągnięć, ale bardziej dumny jestem z tego, że rekord całkowitego czasu pobytu człowieka w kosmosie nadal należy do rosyjskiego kosmonauty”.