Rosyjski łazik się rozbił, a Indie publikują zdjęcia ciemnej strony Księżyca

Lądowanie w rejonie bieguna południowego Księżyca jest trudne ze względu na trudne warunki terenowe. Mimo to próby lądowania są podejmowane, ponieważ lód, który udałoby się znaleźć na powierzchni Księżyca, mógłby być wykorzystywany do produkcji paliwa, tlenu i wody pitnej na potrzeby stałej bazy jaka powstałaby na Księżycu.



Na zdjęciach opublikowanych przez IRSO w poniedziałek widać kratery na powierzchni Księżyca.

Budżet indyjskiej misji księżycowej niższy niż budżet filmu "Grawitacja"

Misja ma dla Indii nie tylko walor naukowy, ale też prestiżowy - udane lądowanie łazika Chandrayaan-3 oznaczałoby, że Indie trzeba będzie zaliczyć w skład państw znajdujących się w awangardzie jeśli chodzi o podbój kosmosu.



Co ciekawe - jak podaje Reuters - koszt misji Chandrayaan to ok. 6,15 mld rupii czyli 74 mln dolarów - mniej niż wynosił budżet filmu "Grawitacja" z 2013 roku.



Jak dotąd udane lądowanie na Księżycu przeprowadziły jedynie USA, ZSRR i Chiny.