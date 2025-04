Papież Franciszek zmarł rankiem 21 kwietnia po doznaniu udaru, w wyniku którego zapadł w śpiączkę. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność serca. Ojciec Święty miał 88 lat.

Sergio Alfieri: Gdybyśmy zabrali papieża Franciszka do szpitala, umarłby w drodze

Ze słów Alfieriego wynika, że udar, którego doznał papież, był niespodziewany. Franciszek nie doświadczał w ostatnich chwilach życia nadmiernego bólu, a lekarze nie byli w stanie ocalić jego życia.

Alfieri, lekarz z kliniki Gemelli, nadzorował leczenie papieża, gdy ten w lutym i marcu przez pięć tygodni przebywał w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.

W rozmowie z włoskim dziennikiem Alfieri wspomina, że otrzymał 21 kwietnia ok. 5:30 rano telefon, by natychmiast przyjechał do Watykanu. Na miejscu był ok. 20 minut później.