Kiedy pogrzeb papieża? Watykan wydał oficjalny komunikat

Nałożenie pieczęci - to jedna z czynności, wykonywanych oficjalnie po śmierci papieża.

Ceremonialne stwierdzenie zgonu i złożenie ciała do trumny

Franciszek zmarł w poniedziałek rano w swoim apartamencie w Domu Świętej Marty. O godz. 20:00 w tamtejszej kaplicy odbędzie się oficjalna ceremonia stwierdzenia zgonu papieża i złożenia ciała do trumny.

Kolejnym krokiem, przypuszczalnie w środę, będzie przeniesienie trumny do bazyliki Świętego Piotra, by wierni mogli oddać hołd Franciszkowi.

Protokół uproszczony. Tak zadecydował sam papież Franciszek

Za sprawą decyzji Franciszka jego pogrzeb odbędzie się z wykorzystaniem uproszczonego protokołu. Na zmianę wprowadzonych jeszcze przez Jana Pawła II zasad papież zdecydował się w listopadzie ubiegłego roku. Celem reformy jest pokazanie, że żegnany jest pasterz i uczeń Chrystusa, a nie władca.

Zgodnie z nowymi zasadami po przekazaniu oficjalnej informacji o śmierci papieża kardynał kamerling, w tym wypadku kardynał Kevin Farrell, pieczętuje prywatny apartament zmarłego i zaczyna przygotowania do pogrzebu. Jednym z jego pierwszych zadań jest zniszczenie należącego do głowy kościoła Pierścienia Rybaka. W przeszłości zwyczaj ten miał na celu zapobieżenie ewentualnemu fałszowaniu dokumentów, do pieczętowania których używany był pierścień. Obecnie ma głównie znaczenie symboliczne.