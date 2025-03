Piątek jest już 17. dniem hospitalizacji 88-letniego Franciszka w rzymskiej poliklinice Gemelli. Papież przebywa w placówce z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Reklama

W jakim stanie jest papież Franciszek? Duchowny przebywa w szpitalu w Rzymie

W niedzielę wieczorem poinformowano, że stan papieża pozostawał stabilny przez cały dzień. W komunikacie Watykanu podkreślono także, że Franciszek „nie miał gorączki i nie wymagał wentylacji mechanicznej”. Podkreślono jednak, że nadal korzystał on z aparatury dostarczającej tlen o wysokim przepływie. „Prognoza (co do stanu zdrowia) pozostaje ostrożna z powodu złożoności obrazu klinicznego” - czytamy.

We wcześniejszym – porannym – komunikacie Stolica Apostolska przekazała, że papież „odpoczywa po spokojnej nocy”. „Stan kliniczny papieża pozostaje stabilny” - podkreślono. Jak dodano, w nocy z soboty na niedzielę nie powtórzyły się „kryzysy oddechowe”, które miały miejsce w piątek.

W sobotę wieczorem Biuro Prasowe informowało dziennikarzy, że „parametry hemodynamiczne” papieża Franciszka „pozostają stabilne”. Franciszek – jak napisano – kontynuował samodzielne odżywianie i regularnie przechodził fizjoterapię oddechową, w której aktywnie współpracuje. Nie doświadczył żadnych dalszych epizodów skurczu oskrzeli - poinformowano.