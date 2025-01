Będzie ważna zmiana dotycząca Wielkanocy? Papież Franciszek o „decydującym kroku ku jedności”

Jak informuje agencja CNA, podczas sobotniego nabożeństwa w rzymskiej bazylice Świętego Pawła za Murami – które zakończyło 58. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – papież Franciszek zauważył, że w tym roku Wielkanoc obchodzona będzie tego samego dnia w kalendarzach gregoriańskim i juliańskim — 20 kwietnia. Jak podkreślił, ponawia swój apel o to, by zbieżność ta „służyła jako wezwanie do wszystkich chrześcijan o dokonanie decydującego kroku ku jedności w kwestii wspólnej daty Wielkanocy”.

Reklama

Papież Franciszek o Wielkanocy i „dacie jedności”

Podczas nabożeństwa, w którym uczestniczyły delegacje innych wyznań chrześcijańskich, papież Franciszek mówił między innymi o wspólnej dla wszystkich chrześcijan dacie obchodów Wielkanocy. - Kościół katolicki jest gotów zaakceptować datę, której chcą wszyscy. (...) To data jedności - powiedział.

Papież podkreślił także, że choć „czasem może wydawać się, że dialog i współpraca między poszczególnymi wspólnotami nie dają nadziei, to ona nigdy nie zawodzi”. - To jest ważne także dla życia wspólnot chrześcijańskich, naszych Kościołów i naszych relacji ekumenicznych – zaznaczył, apelując o budowę „solidnych więzów i kultywowanie przyjaźni” oraz o „budowę jedności i braterstwa” między wyznaniami chrześcijańskimi.

Wspólna dla wszystkich chrześcijan data obchodów Wielkanocy

Podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie – obchodzona będzie w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.