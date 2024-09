Najdłuższa pielgrzymka Franciszka. Połowa Timorczyków ma być na mszy papieskiej

Reklama

Po odwiedzeniu Indonezji oraz Papui-Nowej Gwinei w poniedziałek przybył do Timoru Wschodniego, prawie w całości katolickiego kraju, niepodległego od 2002 roku.

Duchowni katoliccy wśród bohaterów walki o niepodległość

Timor Wschodni to dawna kolonia portugalska na połowie wyspy Timor. Po opuszczeniu go w 1975 roku przez Portugalczyków był okupowany przez Indonezję, do której nadal należy zachodnia część wyspy.

Czytaj więcej Kościół Papież: Indonezja daje przykład. W innych państwach wolą psy i koty zamiast dzieci Są w waszym kraju rodziny z trójką, czwórką lub piątką dzieci. (...) Jesteście świetnym przykładem – mówił papież Franciszek w Indonezji. Jak zaznaczył, "w innych państwach są osoby, które wolą mieć kota lub psa zamiast dziecka".

Wśród bohaterów walki o niepodległość byli duchowni katoliccy, w tym biskup Carlos Ximenes Belo, który wraz z José Ramosem-Hortą, obecnie prezydentem kraju, dostał w 1996 r. pokojową Nagrodę Nobla. Biskupa Belo nie ma na wyspie, Watykan ukarał go „ograniczeniami” i odesłał dwa lata temu do Europy, gdy wybuchł skandal. Holenderska gazeta napisała, że przed laty wykorzystywał seksualnie chłopców. Niektórzy oczekują, że papież odniesie się do sprawy.