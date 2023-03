Swoje poglądy na ten temat papież przedstawił w prawie godzinnym wywiadzie z Elisabettą Piqué, włoską korespondentką argentyńskiego dziennika „La Nación”. Wywiad został nagrany w Domu Świętej Marty w Watykanie, w którym mieszka papież.

Reklama

Zapytany, czy poproszono go o napisanie dokumentu na temat teorii gender - a według Piqué takie plotki pojawiły się w Rzymie - Franciszek zaprzeczył, natomiast przyznał, że był proszony o „wyjaśnienia”.



- Ideologia gender jest obecnie jedną z najniebezpieczniejszych ideologicznych kolonizacji. Wykracza daleko poza sferę seksualną - mówił papież, wskazując, że „rozmywa ona różnice”. - Bogactwo mężczyzn i kobiet oraz całej ludzkości leży w jej różnicach. (...) Kwestia gender polega na rozmyciu różnic i uczynieniu świata takim samym, nudnym, równym. A to jest sprzeczne z powołaniem człowieka - przekonywał papież.

Czytaj więcej Plus Minus Tomasz P. Terlikowski: Biskupi z głową w piasku Chowanie głowy w piasek błędnie przypisuje się przerażonym strusiom. A przecież tak naprawdę czynią to polscy kościelni hierarchowie i przełożeni zakonni.

Pique wspominała, że kiedy ostatnio była w Argentynie, widziała, jak ludzie wypełniają formularz, w którym proszeni są o określenie płci, mając do wyboru płeć męską, żeńską i niebinarną. Franciszek w odpowiedzi nawiązał do powieści „Władca świata” Roberta Hugh Bensona, która została napisana ponad wiek temu, ale - według Franciszka - „wydaje się jednak całkiem współczesna”. - Trochę ciężka w środku, niektóre rozdziały, ale jest bardzo przyjemna. Przedstawia przyszłość, w której zanikają różnice i wszystko jest takie samo, wszystko jest jednolite, jeden przywódca całego świata. Taki futurystyczny prorok. I tam właśnie zacząłem odnajdywać prawdziwą tendencję do zmniejszania różnic. Bogactwo ludzkości leży w jej różnicach - mówił.



Reklama

Według biskupa Rzymu „niektórzy ludzie są trochę naiwni i wierzą, że tu leży droga do postępu”. - Nie odróżniają szacunku dla różnorodności seksualnej czy różnych opcji seksualnych od tego, co stanowi już antropologię gender, niezwykle niebezpieczną, ponieważ unieważnia ona różnice, a to unieważnia człowieczeństwo, bogactwo człowieczeństwa, to osobiste, kulturowe, jak i społeczne, różnice i napięcia między różnicami - mówił.

W wywiadzie papież był też pytany m.in. o inwazję Rosji na Ukrainę. Zadeklarował, że chce odwiedzić Kijów, ale tylko pod warunkiem, że uda się również do Moskwy. - Odwiedzę oba miejsca, albo żadne - stwierdził, przyznając, że obecnie pielgrzymka do Rosji nie jest możliwa.

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 382 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Franciszek mówił też o oporze wobec swojego pontyfikatu, pogłębiającej się biedzie w swojej ojczyźnie oraz zdradził, że nie planuje pisać nowej encykliki.