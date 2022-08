W sieci pojawiło się zdjęcie certyfikatu skarpety, którą miał nosić Jan Paweł II. Został on wystawiony przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z Bobrownik Wielkich. "Potwierdzam autentyczność skarpetki, którą używał Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II Papież" - czytamy na kartce podpisanej przez siostrę Florentę Kwiatkowską ze Zgromadzenia.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Relikwia na krążowniku „Moskwa” Na okręcie, który poszedł na dno znajdowała się drzazga z Krzyża Świętego. A przynajmniej przedstawiciele cerkwi prawosławnej twierdzili, że pochodziła ona z krzyża na którym zginął Chrystus.

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, fragment skarpetki był przechowywany u ks. Macieja Gutmajera, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy i egzorcysty. W roku 2012, gdy duchowny był już na emeryturze, opowiadał, jak przy pomocy relikwii wypędzał szatana z opętanej dziewczyny.

Czytaj więcej Film Jak skradziono relikwie Drzewa Krzyża Świętego Przez niemal 600 lat były przechowywane w Polsce i do dziś nie rozwikłano tajemnicy ich zniknięcia.

- Dziewczyna gałki oczne miała wywrócone do góry, jej już w tym ciele nie było. W tamtej chwili był tylko szatan. Od razu rzuciła mi się do gardła. Jednym skokiem - mówił w rozmowie z "Gazetą Krakowską” ks. Gutmajer. Zdaniem księdza, pomocna okazała się wówczas skarpetka Jana Pawła II. - Wkładam jej tę relikwię pod głowę i rozlega się wściekły, męski głos: weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! To świętość szatanowi śmierdziała - twierdzi duchowny. - Papież nie był jeszcze wtedy błogosławionym, ale to nie miało znaczenia - dodał ks. Maciej Gutmajer.