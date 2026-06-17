Interviewme.pl oferuje konsumentom narzędzia do szybkiego tworzenia i przechowywania CV i listów motywacyjnych. Z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że serwis nie informował jasno i jednoznacznie o tym, że usługa jest płatna. Użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać z kreatora, wybierać szablony i wpisywać swoje dane. Dopiero przy próbie pobrania lub wydrukowania gotowego dokumentu, czyli na samym końcu, serwis wymaga wykupienia abonamentu. Za dostęp 14-dniowy trzeba zapłacić 5,95 zł, a za kwartalny - 79,90 zł.

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Ukryte opłaty były pobierane bez wiedzy użytkownika

Prowadząca portal spółka Bold LLC nie informowała użytkowników, że płatność jest cykliczna. Jeśli użytkownik nie anulował subskrypcji przed upływem wykupionego okresu, system automatycznie przedłużał umowę i pobierał z konta kolejne, znacznie wyższe opłaty.

– Konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać. Ukrywanie kluczowych kosztów do momentu finalizacji zamówienia to niedozwolona praktyka. Poszukiwanie pracy to często pilna i ważna potrzeba osób w trudnej sytuacji. Użytkownicy serwisu Interviewme.pl poświęcali czas na uzupełnienie formularzy, a przed pobraniem gotowego CV dowiadywali się o płatnej subskrypcji. Będąc pod presją mogli decydować się na opłatę, aby nie stracić efektów swojego wysiłku. Równie negatywnie rażącym mechanizmem były cykliczne opłaty z tytułu automatycznego odnawiania subskrypcji, o których spółka nie informowała jasno i jednoznacznie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kara nałożona, ale niezapłacona

Za stosowanie praktyki wprowadzającej w błąd Prezes UOKiK nałożył na Bold LLC karę w wysokości 764 tys. zł. Spółka musi też opublikować na stronie Interviewme.pl informację o decyzji Prezesa UOKiK po jej uprawomocnieniu. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji.