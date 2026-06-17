Interviewme.pl oferuje konsumentom narzędzia do szybkiego tworzenia i przechowywania CV i listów motywacyjnych. Z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że serwis nie informował jasno i jednoznacznie o tym, że usługa jest płatna. Użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać z kreatora, wybierać szablony i wpisywać swoje dane. Dopiero przy próbie pobrania lub wydrukowania gotowego dokumentu, czyli na samym końcu, serwis wymaga wykupienia abonamentu. Za dostęp 14-dniowy trzeba zapłacić 5,95 zł, a za kwartalny - 79,90 zł.
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Prowadząca portal spółka Bold LLC nie informowała użytkowników, że płatność jest cykliczna. Jeśli użytkownik nie anulował subskrypcji przed upływem wykupionego okresu, system automatycznie przedłużał umowę i pobierał z konta kolejne, znacznie wyższe opłaty.
– Konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać. Ukrywanie kluczowych kosztów do momentu finalizacji zamówienia to niedozwolona praktyka. Poszukiwanie pracy to często pilna i ważna potrzeba osób w trudnej sytuacji. Użytkownicy serwisu Interviewme.pl poświęcali czas na uzupełnienie formularzy, a przed pobraniem gotowego CV dowiadywali się o płatnej subskrypcji. Będąc pod presją mogli decydować się na opłatę, aby nie stracić efektów swojego wysiłku. Równie negatywnie rażącym mechanizmem były cykliczne opłaty z tytułu automatycznego odnawiania subskrypcji, o których spółka nie informowała jasno i jednoznacznie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
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Za stosowanie praktyki wprowadzającej w błąd Prezes UOKiK nałożył na Bold LLC karę w wysokości 764 tys. zł. Spółka musi też opublikować na stronie Interviewme.pl informację o decyzji Prezesa UOKiK po jej uprawomocnieniu. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji.
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