Program „NaszEauto” ma zapewnić dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść nawet 40 tys. zł. Na dofinansowania w ramach programu ma zostać przeznaczone 1,6 mld zł. Wiceminister Krzysztof Bolesta w swojej wypowiedzi zaznaczył, że dopłaty mają umożliwić i ułatwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. Ze względu na świadomość tego, że takie pojazdy są przyszłością motoryzacji, zdecydowano się na program dofinansowania zakupu auta elektrycznego, a nie na opodatkowanie samochodów spalinowych.

Na czym polega program „NaszEauto”?

„NaszEauto” to program dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych. Ma on wspierać również leasing i wynajem długoterminowy takich samochodów. Wsparcie dotyczyć będzie fabrycznie nowych samochodów elektrycznych o przebiegu do 6 tys. kilometrów, które nie były rejestrowane przed zakupem, w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT. Program obejmie również pojazdy demonstracyjne, czyli na przykład takie, których używa się w czasie jazd próbnych, na tablicach dealerskich, czyli tablicach o białym tle i zielonych znakach.

Kiedy można składać wnioski do programu „NaszEauto”?

Jak informuje na swojej stronie MKiŚ, nabór wniosków do programu ma ruszyć z początkiem lutego 2025 roku. Dokumenty będzie można składać przez internet do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem platformy Generator wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie samochodu elektrycznego?

Aby otrzymać dopłatę w ramach programu, przede wszystkim należy zakupić samochód elektryczny oraz zarejestrować go i mieć ubezpieczenie OC oraz AC. Do programu nie będą kwalifikowane samochody, które są zarejestrowane na dealera. Natomiast osoby, które decydują się na udział w programie podczas leasingu lub wynajmu długoterminowego, zanim złożą wniosek o dofinansowanie, muszą podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego i dokonać zapłaty opłaty wstępnej lub równoważnej, a także podpisać protokół przekazania pojazdu. Wspomniane umowy muszą dotyczyć co najmniej okresu dwóch lat.