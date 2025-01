Elektryk z dopłatą tuż-tuż. Rusza program „NaszEauto”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zapowiedziały we wtorek, że nabór wniosków w nowym programie dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych ruszy z początkiem lutego 2025 r.

- Chcemy umożliwić i ułatwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. Jesteśmy świadomi, że takie pojazdy to przyszłość motoryzacji. Dlatego prezentujemy program NaszEauto, który stawia na dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, a nie opodatkowanie spalinowych – mówił na konferencji prasowej wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.

Program wspierać będzie także leasing i wynajem długoterminowy pojazdów elektrycznych. Na ten cel przeznaczone zostanie 1,6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Wsparciem objęte zostaną fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT). Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).

Jak uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego?

Pierwszym krokiem będzie zakup samochodu elektrycznego. Pojazd musi zostać zarejestrowany (nie kwalifikują się pojazdy, które zarejestrowane zostały na dealera) i posiadać ubezpieczenie OC, dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC.