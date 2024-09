Google mógł naruszyć przepisy o ochronie konkurencji. Chodzi o Android Auto

Zdaniem AGCM Android Auto jest produktem niezbędnym dla programistów aplikacji, które są adresowane do kierowców. Zapewnia ona użytkownikowi taki komfort, dla którego nie istnieje, jeśli chodzi o łatwość użytkowania i bezpieczeństwo drogowe, równoważne rozwiązanie technologiczne. Zdaniem AGCM Google zamierzał faworyzować własną aplikację Google Maps ze szkodą dla innych aplikacji, które mogłyby z nią konkurować.

Gogle zaskarżył tę decyzję najpierw przed regionalnym sądem administracyjnym, a następnie spółka odwołała się do Rady Stanu, która jest sądem odsyłającym w niniejszej sprawie. Ten wysłał do TSUE pytanie, które sprowadzało się m.in. do tego, czy przesłankę niezbędności produktu, którego odmówiono (w rozumieniu art. 102 TFUE), należy interpretować w ten sposób, że dostęp musi być niezbędny do wykonywania określonej działalności, czy też wystarczy, że dostęp ten jest niezbędny do wygodniejszego korzystania z produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo zwracające się o dostęp.

Sąd chce też wiedzieć, czy przedsiębiorstwo dominujące, które sprawuje kontrolę nad platformą cyfrową, może być zobowiązane do modyfikacji swoich produktów lub do opracowania nowych produktów w celu umożliwienia dostępu do tych produktów podmiotom, które o to wnioskują.

Google utrudniał życie konsumentom

Rzecznik generalna TSUE Laila Medina w wydanej właśnie opinii stoi na stanowisku, że przedsiębiorstwo nadużywa swojej pozycji dominującej, jeżeli dopuszcza się zachowania polegającego na wykluczaniu, utrudnianiu lub opóźnianiu dostępu do platformy w odniesieniu do aplikacji stworzonej przez podmiot będący osobą trzecią, o ile zachowanie to może wywołać, ze szkodą dla konsumentów, antykonkurencyjne skutki i nie da się go obiektywnie uzasadnić.

Odmowa przez przedsiębiorstwo dominujące udzielenia dostępu do platformy może być obiektywnie uzasadniona, np. jeżeli dostęp jest technicznie niemożliwy.