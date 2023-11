Skargi nadzwyczajne na umowy kredytowe dwóch banków

Tak jak długo będziemy narodem, tak jak długo będziemy pamiętali co to jest nasz interes, zachowując to co nasze, tak jak długo będziemy szanowali to co było oparciem dla naszych przodków, tak długo będziemy trwali - mówił w przemówieniu wygłoszonym w dniu Narodowego Święta Niepodległości w czasie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza prezydent Andrzej Duda.