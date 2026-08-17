Co najmniej sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne w poniedziałek w kilku atakach ukraińskich dronów na cele w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim w Rosji – poinformowała agencja Reutera, powołując się na p.o. gubernatora obwodu Aleksandra Szuwajewa.

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Bilans ataków ukraińskich dronów w obwodzie biełgorodzkim

Do jednego z ataków doszło w Kołoskowie, około 15 km od granicy z Ukrainą. Szuwajew dodał, że wśród rannych jest 14-letnie dziecko.

W niedzielę co najmniej 11 osób zginęło w kilku obwodach Rosji w wyniku ataków ukraińskich dronów. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow określił je jako „jeden z najpoważniejszych w ostatnim czasie”. Tego samego dnia w Ukrainie rosyjskie drony i pociski zabiły łącznie pięć osób.

Kijów i Moskwa od miesięcy nasilają ataki dalekiego zasięgu, w wyniku których rośnie liczba ofiar wśród ludności cywilnej. Inicjatywy dyplomatyczne pozostają w impasie, a postępy na linii frontu stały się rzadkością – podkreśla AFP.

Śmiertelne ostrzały w obwodzie zaporoskim i sumskim

Władze Ukrainy poinformowały o 4 ofiarach śmiertelnych rosyjskich ataków w obwodzie zaporoskim i sumskim. Rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 1 tys. ataków na 60 miejscowości w obwodzie zaporoskim, w wyniku których dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne; w rosyjskich ostrzałach w obwodzie sumskim dwie osoby zginęły – poinformowały w poniedziałek ukraińskie władze regionalne na komunikatorze Telegram.

„Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ataków wroga na rejon zaporoski. W sumie w ciągu ostatniej doby okupanci przeprowadzili 1217 ataków na 60 miejscowości w obwodzie zaporoskim” – napisał szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Szef władz obwodu zaporoskiego dodał, że otrzymano 35 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury. Policja podała, że w wyniku ataku dronów w obwodzie sumskim zginęli 75-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta.

Według policji w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów uszkodzonych zostało co najmniej pięć domów prywatnych, cztery budynki gospodarcze, około 30 garaży, magazyny i obiekty logistyczne, dwie ciężarówki, minibus oraz inne pojazdy.

Rosyjski atak na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim

Cztery osoby odniosły obrażenia, a statek pływający pod zagraniczną banderą został uszkodzony wskutek rosyjskiego ataku na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim w nocy z niedzieli na poniedziałek – poinformował szef wojskowych władz obwodowych Ołeh Kiper.

„Tej nocy wróg ponownie zaatakował infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. Uszkodzeniu uległ cywilny statek pływający pod banderą Togo. Niestety, cztery osoby odniosły obrażenia” – napisał Kiper w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, trzy ranne osoby trafiły do szpitala, jedna z nich jest w stanie krytycznym. W wyniku ataku wybuchły również pożary, które zostały już ugaszone. Od tygodni obwód odeski znajduje się pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich, które atakują infrastrukturę portową i statki na Morzu Czarnym.